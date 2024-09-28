Байден планує переглянути боєготовність військ США на Близькому Сході
Київ • УНН
Президент США доручив Пентагону оцінити військову присутність у регіоні та внести необхідні зміни. Байден також наказав посольствам США посилити заходи безпеки на Близькому Сході.
Байден планує змінити боєготовність військових сил США на Близькому Сході. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Президент США Джо Байден заявив про намір переглянути стан боєготовності американських військових на Близькому Сході.
За інформацією, Байден доручив Пентагону оцінити поточну військову присутність у регіоні та, за необхідності, внести зміни з метою посилення стримування та забезпечення стратегічних інтересів США.
Президент також доручив американським посольствам у регіоні вжити додаткових заходів безпеки. Раніше адміністрація Байдена повідомляла, що не отримувала попередніх відомостей про атаки Ізраїлю на Бейрут.
Байден застеріг Іран від нападів на війська США на Близькому Сході27.10.23, 09:57 • 96221 перегляд