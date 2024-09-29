Пентагон заявив про підвищення готовності додаткових військових сил США до розгортання: де і чому

У Пентагоні підвищили готовність додаткових сил США до розгортання, підвищивши готовність США реагувати на різні непередбачені обставини на тлі ескалації на Близькому Сході. Про це заявив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, передає УНН з посиланням на Міністерство оборони США (МО).

"Міністр Остін отримував оновлення і давав вказівки своїй команді протягом вихідних про останні події на Близькому Сході. Він і лідери Міністерства оборони, як і раніше, зосереджені на захисті громадян і сил США в регіоні, обороні Ізраїлю і деескалації ситуації за допомогою стримування і дипломатії. Секретар Остін наголосив, що Сполучені Штати сповнені рішучості не допустити, щоб Іран і підтримувані Іраном партнери, і довірені особи використовували ситуацію або розширювали конфлікт", - сказав Райдер.

За його словами, Остін ясно дав зрозуміти, що якщо Іран, його партнери або його довірені особи скористаються цим моментом, щоб напасти на американський персонал або інтереси в регіоні, Сполучені Штати вживуть усіх необхідних заходів для захисту своїх людей.

"Сполучені Штати зберігають можливість розгортання сил у короткі терміни. Міністерство оборони продовжує підтримувати значний потенціал у регіоні та динамічно коригувати наші силові позиції залежно від мінливої ситуації в галузі безпеки", - заявив Райдер.

Він зазначив, що міністр розпорядився, щоб авіаносна ударна група "Авраам Лінкольн" (CSG) USS "Авраам Лінкольн" залишалася на театрі військових дій USCENTCOM, а десантна група USS Wasp/експедиційний підрозділ морської піхоти (ARG/MEU) продовжать діяти в Східному Середземномор'ї.

За його словами, ця плавуча позиція доповнюється присутністю посилених винищувачів і штурмових ескадрилій Міністерства оборони, включно з літаками F-22, F-15E, F-16 і A-10. Райдер зазначив, що буде ще більше укріплено оборонні можливості повітряної підтримки найближчими днями.

"Міністр також підвищив готовність додаткових сил США до розгортання, підвищивши нашу готовність реагувати на різні непередбачені обставини. А Міністерство оборони підтримує надійні та інтегровані можливості протиповітряної оборони на всьому Близькому Сході, забезпечуючи захист сил США, що діють у регіоні", - розповів Райдер.

Доповнення

AFP повідомляло, що Байден планує переглянути боєготовність військ США на Близькому Сході.

Sky News повідомляло, що Сполучені Штати Америки відправлять додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем і ліванським угрупованням "Хезболла".