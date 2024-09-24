США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток из-за обострения между Израилем и "Хезболлой"

Соединенные Штаты Америки отправят дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

В Пентагоне сообщили, что США пришлют дополнительные войска на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и группировкой "Хезболла".

Подробностей о том, сколько дополнительных сил будет развернуто и что им будет поручено делать, не сообщается.

Отмечается, что сейчас США разместили в регионе около 40 тысяч военных.

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