США відправляють додаткові війська на Близький Схід через загострення між Ізраїлем і "Хезболлою"
Київ • УНН
США направлять додаткові війська на Близький Схід через загострення між Ізраїлем і "Хезболлою". Пентагон не розкриває деталей про кількість та завдання додаткових сил, але зазначає, що в регіоні вже розміщено близько 40 тисяч американських військових.
Сполучені Штати Америки відправлять додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
У Пентагоні повідомили, що США надішлють додаткові війська на Близький Схід на тлі ескалації між Ізраїлем та угрупованням "Хезболла".
Подробиць про те, скільки додаткових сил буде розгорнуто та що їм буде доручено робити, не повідомляють.
Зазначається, що наразі США розмістили у регіоні близько 40 тисяч військових.
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