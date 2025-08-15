Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист

Когда российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп сошли с трапа самолета на Аляске, пролетел военный самолет. Союзники США, как предполагает корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз, будут недовольны визуальным рядом, передает УНН.

Детали

Из пула Белого дома СМИ стало известно, что во время рукопожатия двух лидеров над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.

Мэтьюз отмечает, что союзники Америки будут недовольны визуальным рядом.

"Внешний мир – Украина, европейские союзники – наблюдают за этим и хотят видеть сильного президента США. Им, безусловно, нужна нейтральная отправная точка для переговоров", — говорит он.

"Но то, что они там увидели, внешний вид происходящего, теплота, проявленная Дональдом Трампом, все, что этот вид говорит о динамике сил в отношениях, — все это не понравится людям, наблюдающим за происходящим в Киеве и других местах".

Он добавляет: "Если кто-то думал, что президент США будет вмешиваться, устанавливать красные линии и быть жестким с владимиром путиным, то им будет не по себе, увидев то, что мы только что увидели".

Добавим

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске.

Встреча стартовала после прибытия Трампа и путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном авто.

Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

С путиным на встрече должны быть министр иностранных дел россии сергей лавров и его помощник юрий ушаков.

По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.

Ожидается также присутствие переводчиков.