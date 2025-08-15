$41.450.06
19:11
Трамп и путин встретились на Аляске
18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Президенты США и россии, Дональд Трамп и владимир путин, начали переговоры на Аляске. Во время их рукопожатия над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.

Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист

Когда российский диктатор владимир путин и президент США Дональд Трамп сошли с трапа самолета на Аляске, пролетел военный самолет. Союзники США, как предполагает корреспондент Sky News Джеймс Мэтьюз, будут недовольны визуальным рядом, передает УНН.

Детали

Из пула Белого дома СМИ стало известно, что во время рукопожатия двух лидеров над головой пролетели бомбардировщики B-2 и истребители F-22.

Мэтьюз отмечает, что союзники Америки будут недовольны визуальным рядом.

"Внешний мир – Украина, европейские союзники – наблюдают за этим и хотят видеть сильного президента США. Им, безусловно, нужна нейтральная отправная точка для переговоров", — говорит он.

"Но то, что они там увидели, внешний вид происходящего, теплота, проявленная Дональдом Трампом, все, что этот вид говорит о динамике сил в отношениях, — все это не понравится людям, наблюдающим за происходящим в Киеве и других местах".

Он добавляет: "Если кто-то думал, что президент США будет вмешиваться, устанавливать красные линии и быть жестким с владимиром путиным, то им будет не по себе, увидев то, что мы только что увидели".

Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске15.08.25, 21:39 • 9344 просмотра

Добавим

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске.

Встреча стартовала после прибытия Трампа и путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном авто.

Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

С путиным на встрече должны быть министр иностранных дел россии сергей лавров и его помощник юрий ушаков.

По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.

Ожидается также присутствие переводчиков.

Антонина Туманова

