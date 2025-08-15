Трамп і путін розпочали переговори на Алясці
Київ • УНН
Переговори президентів путіна та Трампа стартували на Алясці. Зустріч проходить у форматі "три на три".
Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці, повідомили присутні на саміті ЗМІ, пише УНН.
Деталі
росЗМІ повідомляють, що переговори путіна та Трампа розпочалися у форматі "три на три".
AP пише, що Трамп і путін "розпочали переговори щодо можливої угоди, яка має припинити багаторічну війну між росією та Україною".
Саміт проходить на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі на Алясці.
Журналістів вже попросили покинути залу, де проходить зустріч.
Доповнення
Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.
Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.
З путіним на зустрічі мають бути міністр закордонних справ росії сергій лавров та його помічник юрій ушаков.
За словами цього чиновника, це замінить те, що спочатку було описано як зустріч "тет-а-тет" між Трампом і путіним.
Очікується також присутність перекладачів.
