ukenru
19:11 • 3960 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26 • 11385 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 85316 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 134778 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 78929 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 131073 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 54754 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 80591 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 105182 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60799 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп і путін розпочали переговори на Алясці

Київ • УНН

 • 1114 перегляди

Переговори президентів путіна та Трампа стартували на Алясці. Зустріч проходить у форматі "три на три".

Трамп і путін розпочали переговори на Алясці

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці, повідомили присутні на саміті ЗМІ, пише УНН.

Деталі

росЗМІ повідомляють, що переговори путіна та Трампа розпочалися у форматі "три на три".

AP пише, що Трамп і путін "розпочали переговори щодо можливої угоди, яка має припинити багаторічну війну між росією та Україною".

Саміт проходить на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі на Алясці.

Журналістів вже попросили покинути залу, де проходить зустріч.

Доповнення

Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.

Трамп та путін зустрілись на Алясці15.08.25, 22:11

Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

З путіним на зустрічі мають бути міністр закордонних справ росії сергій лавров та його помічник юрій ушаков.

За словами цього чиновника, це замінить те, що спочатку було описано як зустріч "тет-а-тет" між Трампом і путіним.

Очікується також присутність перекладачів.

Саміт на Алясці: формат зустрічі Трампа та путіна "тет-а-тет" змінять - ЗМІ15.08.25, 21:30

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп