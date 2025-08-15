$41.450.06
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп и Путин начали переговоры на Аляске

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Переговоры президентов Путина и Трампа стартовали на Аляске. Встреча проходит в формате «три на три».

Трамп и Путин начали переговоры на Аляске

Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске, сообщили присутствующие на саммите СМИ, пишет УНН.

Детали

Российские СМИ сообщают, что переговоры путина и Трампа начались в формате "три на три".

AP пишет, что Трамп и путин "начали переговоры о возможном соглашении, которое должно прекратить многолетнюю войну между россией и Украиной".

Саммит проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

Журналистов уже попросили покинуть зал, где проходит встреча.

Дополнение

Встреча стартовала после прибытия Трампа и путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном автомобиле.

Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.

С путиным на встрече должны быть министр иностранных дел россии сергей лавров и его помощник юрий ушаков.

По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.

Ожидается также присутствие переводчиков.

Саммит на Аляске: формат встречи Трампа и путина "тет-а-тет" изменят - СМИ15.08.25, 21:30 • 1392 просмотра

Юлия Шрамко

