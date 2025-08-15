Трамп и Путин начали переговоры на Аляске
Киев • УНН
Переговоры президентов Путина и Трампа стартовали на Аляске. Встреча проходит в формате «три на три».
Президент США Дональд Трамп и глава кремля владимир путин начали переговоры на Аляске, сообщили присутствующие на саммите СМИ, пишет УНН.
Детали
Российские СМИ сообщают, что переговоры путина и Трампа начались в формате "три на три".
AP пишет, что Трамп и путин "начали переговоры о возможном соглашении, которое должно прекратить многолетнюю войну между россией и Украиной".
Саммит проходит на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.
Журналистов уже попросили покинуть зал, где проходит встреча.
Дополнение
Встреча стартовала после прибытия Трампа и путина на Аляску, где они одновременно вышли из своих самолетов, встретились и пожали руки. На встречу они поехали в одном автомобиле.
Трамп и путин встретились на Аляске15.08.25, 22:11 • 2712 просмотров
Высокопоставленный чиновник Белого дома ранее сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Виткофф.
С путиным на встрече должны быть министр иностранных дел россии сергей лавров и его помощник юрий ушаков.
По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.
Ожидается также присутствие переводчиков.
Саммит на Аляске: формат встречи Трампа и путина "тет-а-тет" изменят - СМИ15.08.25, 21:30 • 1392 просмотра