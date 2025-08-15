Трамп и путин встретились на Аляске
Президент США Дональд Трамп и владимир путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Для лидеров подготовлена сцена с надписью "ALASKA 2025" и красная дорожка в форме буквы Г.
Трамп и путин вышли из своих самолетов.
После чего Трамп и путин пожали руки друг другу.
Лидеры дважды пожали руки и сели в один автомобиль.
На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для Трампа и Путина.
Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Европейский дипломат заявил, что прибытие главы Кремля Владимира Путина на красной дорожке будет "трудно переварить".
Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что со стороны рф в рамках переговоров "три на три" будут участвовать еще два представителя.