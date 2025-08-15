Трамп и путин встретились на Аляске

$41.450.06
19:11 • 462 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26 • 5316 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 79881 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 126976 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 75107 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 125270 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 53374 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 79887 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104897 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60633 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg15 августа, 09:30 • 16490 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 115597 просмотра
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58 • 30252 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08 • 82358 просмотра
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto13:34 • 24011 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 126963 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 116247 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 125262 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 148792 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 235627 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Пит Хегсетх
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Европа
Покровск
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 96684 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 179409 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 126499 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 141941 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 189254 просмотра
Гривна
Поезд
Беспилотный летательный аппарат
Lockheed Martin F-22 Raptor
Пистолет

Трамп и путин встретились на Аляске

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Президент США Дональд Трамп и владимир путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Для лидеров подготовлена сцена с надписью "ALASKA 2025" и красная дорожка в форме буквы Г.

Трамп и путин встретились на Аляске

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор владимир путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске, передает УНН

Трамп и путин вышли из своих самолетов. 

После чего Трамп и путин пожали руки друг другу.

Лидеры дважды пожали руки и сели в один автомобиль.

Дополнение

На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для Трампа и Путина.

Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Европейский дипломат заявил, что прибытие главы Кремля Владимира Путина на красной дорожке будет "трудно переварить".

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что со стороны рф в рамках переговоров "три на три" будут участвовать еще два представителя.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты