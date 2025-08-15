Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці

$41.450.06
48.440.21
ukenru
18:26 • 1378 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 75060 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 120542 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 71774 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 119855 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 52088 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 79163 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104666 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60478 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 233148 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
50%
755мм
Популярнi новини
Ціни на газ у Європі впали до цьогорічних мінімумів на тлі зустрічі Трампа та путіна - Bloomberg15 серпня, 09:30 • 13634 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 109949 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN15 серпня, 11:58 • 27176 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo15 серпня, 12:08 • 78580 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух на тлі балістичної загрози: у місті помітили стовп димуPhoto13:34 • 21070 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 120596 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 110369 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 119896 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 146169 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 233164 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Стів Віткофф
Піт Гегсет
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Європа
Покровськ
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 95516 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 178332 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 125531 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 141066 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 188454 перегляди
Актуальне
Гривня
Поїзд
Безпілотний літальний апарат
F-22 Raptor
Пістолет

Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Європейський дипломат назвав прибуття путіна на червоній доріжці на Алясці «важким для перетравлення» через триваюче вторгнення росії в Україну.

Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці

Європейський дипломат заявив, що прибуття глави кремля володимира путіна на червоній доріжці буде "важко переварити", повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Європейський дипломат заявив CNN, що прибуття путіна на червоній доріжці на Алясці буде "важко переварити", оскільки вторгнення росії в Україну триває.

"З огляду на жахи, які путінські війська щодня завдають Україні, подібне ставлення буде важко переварити", - заявив дипломат у п'ятницю.

Нагадаємо

На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна.

Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним, як очікується, розпочнеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна