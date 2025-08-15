Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці
Київ • УНН
Європейський дипломат назвав прибуття путіна на червоній доріжці на Алясці «важким для перетравлення» через триваюче вторгнення росії в Україну.
Деталі
Європейський дипломат заявив CNN, що прибуття путіна на червоній доріжці на Алясці буде "важко переварити", оскільки вторгнення росії в Україну триває.
"З огляду на жахи, які путінські війська щодня завдають Україні, подібне ставлення буде важко переварити", - заявив дипломат у п'ятницю.
Нагадаємо
На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна.
Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним, як очікується, розпочнеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.
Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.