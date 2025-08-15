Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске
Европейский дипломат назвал прибытие путина на красной дорожке на Аляске «трудным для переваривания» из-за продолжающегося вторжения россии в Украину.
"Учитывая ужасы, которые путинские войска ежедневно причиняют Украине, подобное отношение будет трудно переварить", - заявил дипломат в пятницу.
На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для прибытия президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина.
Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным, как ожидается, начнется в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.