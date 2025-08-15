Червона доріжка з винищувачами по боках очікує прибуття путіна та Трампа на Аляску

На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Гора, вкрита хмарами, на задньому плані завершує картину.

"Але, мабуть, найяскравіша деталь: уздовж червоної доріжки вишикувалися чотири винищувачі F-22 Raptor", пише видання.

До завдань авіаескадрилій в Елмендорфі входить перехоплення російських літаків, що вторгаються в повітряний простір США, пояснює видання.