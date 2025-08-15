Червона доріжка з винищувачами по боках очікує прибуття путіна та Трампа на Аляску
Київ • УНН
На авіабазі Елмендорф на Алясці підготовлено сцену для прибуття Дональда Трампа та володимира путіна. Червона доріжка веде до платформи "ALASKA 2025" у супроводі винищувачів F-22 Raptor.
На авіабазі Елмендорф на Алясці на злітній смузі підготовлено сцену для прибуття президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Червону доріжку розстелено у формі літери Г, щоб лідери могли спуститися на платформу з написом "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").
Гора, вкрита хмарами, на задньому плані завершує картину.
"Але, мабуть, найяскравіша деталь: уздовж червоної доріжки вишикувалися чотири винищувачі F-22 Raptor", пише видання.
До завдань авіаескадрилій в Елмендорфі входить перехоплення російських літаків, що вторгаються в повітряний простір США, пояснює видання.