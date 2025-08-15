$41.450.06
48.440.21
ukenru
18:26 • 220 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 73539 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 118166 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 70513 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 117780 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 51539 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 78867 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 104552 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 60417 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 232228 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Красная дорожка с истребителями по бокам ожидает прибытия путина и Трампа на Аляску

Киев • УНН

 • 236 просмотра

На авиабазе Элмендорф на Аляске подготовлена сцена для прибытия Дональда Трампа и Владимира Путина. Красная дорожка ведет к платформе "ALASKA 2025" в сопровождении истребителей F-22 Raptor.

Красная дорожка с истребителями по бокам ожидает прибытия путина и Трампа на Аляску

На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для прибытия президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Гора, покрытая облаками, на заднем плане завершает картину.

"Но, пожалуй, самая яркая деталь: вдоль красной дорожки выстроились четыре истребителя F-22 Raptor", пишет издание.

В задачи авиаэскадрилий в Элмендорфе входит перехват российских самолетов, вторгающихся в воздушное пространство США, объясняет издание.

Юлия Шрамко

