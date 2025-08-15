Красная дорожка с истребителями по бокам ожидает прибытия путина и Трампа на Аляску

На авиабазе Элмендорф на Аляске на взлетной полосе подготовлена сцена для прибытия президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Красная дорожка расстелена в форме буквы Г, чтобы лидеры могли спуститься на платформу с надписью "ALASKA 2025" ("АЛЯСКА 2025").

Гора, покрытая облаками, на заднем плане завершает картину.

"Но, пожалуй, самая яркая деталь: вдоль красной дорожки выстроились четыре истребителя F-22 Raptor", пишет издание.

В задачи авиаэскадрилий в Элмендорфе входит перехват российских самолетов, вторгающихся в воздушное пространство США, объясняет издание.