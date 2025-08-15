Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.

Ожидается также присутствие переводчиков.

Трамп прибыл на Аляску перед встречей с Путиным

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным должна начаться в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.