Саммит на Аляске: формат встречи Трампа и путина "тет-а-тет" изменят - СМИ
Киев • УНН
К встрече Трампа и Путина присоединятся госсекретарь США и спецпосланник. Это заменит формат «с глазу на глаз», переговоры начнутся в 11:00 по местному времени в Анкоридже.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, сообщает NBC News, пишет УНН.
Детали
По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.
Ожидается также присутствие переводчиков.
Трамп прибыл на Аляску перед встречей с Путиным15.08.25, 21:26 • 388 просмотров
Дополнение
Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным должна начаться в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.
Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.
Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.