Саммит на Аляске: формат встречи Трампа и путина "тет-а-тет" изменят - СМИ

ukenru
18:26 • 1354 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 71724 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 52070 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и Путина
Эксклюзив
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Цены на газ в Европе упали до минимумов этого года на фоне встречи Трампа и путина - Bloomberg
15 августа, 09:30
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?
15 августа, 10:28
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN
15 августа, 11:58
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путиным
15 августа, 12:08
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дыма
13:34
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 120483 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 110257 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 119793 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пирогов
15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 233117 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Пит Хегсетх
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Европа
Покровск
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»
14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов
14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов
13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака
13 августа, 12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публике
13 августа, 06:39
Саммит на Аляске: формат встречи Трампа и путина "тет-а-тет" изменят - СМИ

Киев • УНН

 • 406 просмотра

К встрече Трампа и Путина присоединятся госсекретарь США и спецпосланник. Это заменит формат «с глазу на глаз», переговоры начнутся в 11:00 по местному времени в Анкоридже.

Саммит на Аляске: формат встречи Трампа и путина "тет-а-тет" изменят - СМИ

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что к президенту США Дональду Трампу на сегодняшнюю первую встречу с главой кремля владимиром путиным и его советниками присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

По словам этого чиновника, это заменит то, что изначально было описано как встреча "тет-а-тет" между Трампом и путиным.

Ожидается также присутствие переводчиков.

Трамп прибыл на Аляску перед встречей с Путиным
15.08.25, 21:26

Дополнение

Запланированная встреча президента США Америки Дональда Трампа с главой кремля владимиром путиным должна начаться в пятницу в 11:00 по местному времени (22:00 по Киеву) в Анкоридже.

Государственный секретарь США Марко Рубио предупредил, что комплексное решение по прекращению войны в Украине займет больше времени, чем встреча между Трампом и путиным на Аляске.

Пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков утверждал, что Трамп и путин не планируют подписывать документы по итогам переговоров на Аляске.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Киев