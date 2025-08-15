$41.450.06
Трамп прибыл на Аляску перед встречей с Путиным

Киев • УНН

 • 160 просмотра

Дональд Трамп приземлился на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Президент США прибыл раньше Владимира Путина.

Трамп прибыл на Аляску перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп прилетел на Аляску накануне встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, сообщает УНН

Детали

Самолет Дональда Трампа приземлился около 21:20 по Киеву на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Трамп летел на борту самолета Air Force One.

Президент США прибыл раньше Владимира Путина.

Напомним

 Встреча инициирована Путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщал, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

Политолог Олег Лесной считает, что встреча Трампа и Путина на Аляске не будет переломной, а лишь началом процесса. Он предлагает трехсторонний или четырехсторонний формат переговоров с участием Украины и Европы.

Татьяна Краевская

