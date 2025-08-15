Трамп прибув на Аляску перед зустріччю з путіним

Президент США Дональд Трамп прилетів на Аляску напередодні зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, повідомляє УНН.

Деталі

Літак Дональда Трамп приземлився близько 21:20 за Києвом на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Алясці. Трамп летів на борту літака Air Force One.

Президент США прибув раніше за володимира путіна.

Нагадаємо

Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомляв, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.