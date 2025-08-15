$41.450.06
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 75165 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 120716 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 71854 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 119998 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 52126 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 79185 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 104677 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 60486 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 233211 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Трамп прибув на Аляску перед зустріччю з путіним

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Дональд Трамп приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Алясці. Президент США прибув раніше за володимира путіна.

Трамп прибув на Аляску перед зустріччю з путіним

Президент США Дональд Трамп прилетів на Аляску напередодні зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, повідомляє УНН

Деталі

Літак Дональда Трамп приземлився близько 21:20 за Києвом на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Алясці. Трамп летів на борту літака Air Force One.

Президент США прибув раніше за володимира путіна.

Нагадаємо

 Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.  

Речник російського диктатора дмитро пєсков повідомляв, що за підсумками переговорів на Алясці не планується підписання жодних документів. На саміті обговорюватимуться питання, "пов'язані з українським врегулюванням".

Політолог Олег Лісний вважає, що зустріч Трампа і путіна на Алясці не буде переломною, а лише початком процесу. Він пропонує тристоронній або чотиристоронній формат переговорів за участю України та Європи.

Тетяна Краєвська

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Air Force One
Дональд Трамп