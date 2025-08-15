Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф, повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

За словами цього чиновника, це замінить те, що спочатку було описано як зустріч "тет-а-тет" між Трампом і путіним.

Очікується також присутність перекладачів.

Трамп прибув на Аляску перед зустріччю з путіним

Доповнення

Запланована зустріч президента США Америки Дональда Трампа з главою кремля володимиром путіним має розпочатися у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Державний секретар США Марко Рубіо попередив, що комплексне рішення щодо припинення війни в Україні займе більше часу, ніж зустріч між Трампом і путіним на Алясці.

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков стверджував, що Трамп і путін не планують підписувати документи за підсумками переговорів на Алясці.