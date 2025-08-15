Союзники США будуть "стривожені" візуальним рядом зустрічі Трампа та путіна - журналіст

Коли російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп зійшли з трапу літака на Алясці, пролетів військовий літак. Союзники США, як припускає кореспондент Sky News Джеймс Метьюз, будуть незадоволені візуальним рядом, передає УНН.

Деталі

З пулу Білого дому ЗМІ стало відомо, що під час рукостискання двох лідерів над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.

Метьюз зауважує, що союзники Америки будуть незадоволені візуальним рядом.

"Зовнішній світ – Україна, європейські союзники – спостерігають за цим і хочуть бачити сильного президента США. Їм, безперечно, потрібна нейтральна відправна точка для переговорів", — каже він.

"Але те, що вони там побачили, зовнішній вигляд того, що відбувається, теплота, виявлена Дональдом Трампом, все, що цей вид говорить про динаміку сил у відносинах, — все це не сподобається людям, які спостерігають за тим, що відбувається в Києві та інших місцях".

Він додає: "Якщо хтось думав, що президент США буде втручатися, встановлювати червоні лінії і бути жорстким із володимиром путіним, то їм буде не по собі, побачивши те, що ми щойно побачили".

Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці

Додамо

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці.

Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.

Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

З путіним на зустрічі мають бути міністр закордонних справ росії сергій лавров та його помічник юрій ушаков.

За словами цього чиновника, це замінить те, що спочатку було описано як зустріч "тет-а-тет" між Трампом і путіним.

Очікується також присутність перекладачів.