19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
15 серпня, 11:14
15 серпня, 09:48
Союзники США будуть "стривожені" візуальним рядом зустрічі Трампа та путіна - журналіст

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Президенти США та росії, Дональд Трамп і володимир путін, розпочали переговори на Алясці. Під час їхнього рукостискання над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.

Союзники США будуть "стривожені" візуальним рядом зустрічі Трампа та путіна - журналіст

Коли російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп зійшли з трапу літака на Алясці, пролетів військовий літак. Союзники США, як припускає кореспондент Sky News Джеймс Метьюз, будуть незадоволені візуальним рядом, передає УНН.

Деталі

З пулу Білого дому ЗМІ стало відомо, що під час рукостискання двох лідерів над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.

Метьюз зауважує, що союзники Америки будуть незадоволені візуальним рядом.

"Зовнішній світ – Україна, європейські союзники – спостерігають за цим і хочуть бачити сильного президента США. Їм, безперечно, потрібна нейтральна відправна точка для переговорів", — каже він.

"Але те, що вони там побачили, зовнішній вигляд того, що відбувається, теплота, виявлена Дональдом Трампом, все, що цей вид говорить про динаміку сил у відносинах, — все це не сподобається людям, які спостерігають за тим, що відбувається в Києві та інших місцях".

Він додає: "Якщо хтось думав, що президент США буде втручатися, встановлювати червоні лінії і бути жорстким із володимиром путіним, то їм буде не по собі, побачивши те, що ми щойно побачили".

Буде "важко переварити": європейський дипломат відреагував на червону доріжку для путіна на Алясці15.08.25, 21:39 • 9374 перегляди

Додамо

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці.

Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.

Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

З путіним на зустрічі мають бути міністр закордонних справ росії сергій лавров та його помічник юрій ушаков.

За словами цього чиновника, це замінить те, що спочатку було описано як зустріч "тет-а-тет" між Трампом і путіним.

Очікується також присутність перекладачів.

Антоніна Туманова

