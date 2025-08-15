Союзники США будуть "стривожені" візуальним рядом зустрічі Трампа та путіна - журналіст
Президенти США та росії, Дональд Трамп і володимир путін, розпочали переговори на Алясці. Під час їхнього рукостискання над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.
Коли російський диктатор володимир путін та президент США Дональд Трамп зійшли з трапу літака на Алясці, пролетів військовий літак. Союзники США, як припускає кореспондент Sky News Джеймс Метьюз, будуть незадоволені візуальним рядом, передає УНН.
З пулу Білого дому ЗМІ стало відомо, що під час рукостискання двох лідерів над головою пролетіли бомбардувальники B-2 та винищувачі F-22.
Метьюз зауважує, що союзники Америки будуть незадоволені візуальним рядом.
"Зовнішній світ – Україна, європейські союзники – спостерігають за цим і хочуть бачити сильного президента США. Їм, безперечно, потрібна нейтральна відправна точка для переговорів", — каже він.
"Але те, що вони там побачили, зовнішній вигляд того, що відбувається, теплота, виявлена Дональдом Трампом, все, що цей вид говорить про динаміку сил у відносинах, — все це не сподобається людям, які спостерігають за тим, що відбувається в Києві та інших місцях".
Він додає: "Якщо хтось думав, що президент США буде втручатися, встановлювати червоні лінії і бути жорстким із володимиром путіним, то їм буде не по собі, побачивши те, що ми щойно побачили".
Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін розпочали переговори на Алясці.
Зустріч стартувала після прибуття Трампа і путіна на Аляску, де вони одночасно вийшли зі своїх літаків, зустрілися і потисли руки. На зустріч вони поїхали в одному авто.
Високопоставлений чиновник Білого дому раніше повідомив, що до президента США Дональда Трампа на сьогоднішню першу зустріч з главою кремля володимиром путіним та його радниками приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.
З путіним на зустрічі мають бути міністр закордонних справ росії сергій лавров та його помічник юрій ушаков.
За словами цього чиновника, це замінить те, що спочатку було описано як зустріч "тет-а-тет" між Трампом і путіним.
Очікується також присутність перекладачів.