Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед

19:59 • 2324 просмотра
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направленииVideo
17:37 • 10814 просмотра
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
16:39 • 14720 просмотра
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
Эксклюзив
8 февраля, 13:58 • 16867 просмотра
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
8 февраля, 12:29 • 19494 просмотра
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Эксклюзив
8 февраля, 10:00 • 18732 просмотра
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
8 февраля, 08:45 • 13574 просмотра
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
8 февраля, 08:35 • 11700 просмотра
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
7 февраля, 20:45 • 24109 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 38063 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Во Франции двое лыжников погибли из-за схода лавины в Альпах8 февраля, 11:04 • 9722 просмотра
ФСБ заявила о выдаче России подозреваемого в покушении на генерала Алексеева8 февраля, 11:28 • 12868 просмотра
Киевская область возвращается к графикам, энергетики стабилизировали ситуацию - ДТЭКPhoto8 февраля, 13:46 • 5602 просмотра
Киев под атакой баллистики, раздаются взрывы - мэр15:32 • 13792 просмотра
Индия присоединилась к войне с "теневым флотом" и задержала три танкера - СМИVideo18:41 • 5826 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 26755 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 48145 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 66990 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 60831 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 61481 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 23899 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 37893 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 39499 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 48085 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 50768 просмотра
Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед

Киев • УНН

 • 2310 просмотра

Воздушные силы показали кадры уничтожения вражеского шахеда украинским пилотом истребителя F-16. Для ликвидации цели летчик применил авиационную пушку.

Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед

В Воздушных силах показали эпические кадры уничтожения вражеского шахеда пилотом истребителя F-16, передает УНН.

Нет, это НЕ сгенерированные искусственным интеллектом кадры, это – настоящий украинский пилот на истребителе F-16 эпически уничтожает вражеский шахед над Украиной! Сколько уже таких сбитий… 

- говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что для ликвидации цели летчик применил авиационную пушку.

Видео из соцсетей, автор неизвестен, пилот – наш! - отметили в Воздушных силах.

В январе Киеву не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми во время ударов рф по энергетике - FT08.02.26, 20:26 • 2974 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Украина
F-16 Fighting Falcon
