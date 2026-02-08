Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед
Киев • УНН
Воздушные силы показали кадры уничтожения вражеского шахеда украинским пилотом истребителя F-16. Для ликвидации цели летчик применил авиационную пушку.
В Воздушных силах показали эпические кадры уничтожения вражеского шахеда пилотом истребителя F-16, передает УНН.
Нет, это НЕ сгенерированные искусственным интеллектом кадры, это – настоящий украинский пилот на истребителе F-16 эпически уничтожает вражеский шахед над Украиной! Сколько уже таких сбитий…
В Воздушных силах добавили, что для ликвидации цели летчик применил авиационную пушку.
Видео из соцсетей, автор неизвестен, пилот – наш! - отметили в Воздушных силах.
