Эпические кадры: в Воздушных силах показали, как пилот F-16 уничтожает вражеский шахед

В Воздушных силах показали эпические кадры уничтожения вражеского шахеда пилотом истребителя F-16, передает УНН.

Нет, это НЕ сгенерированные искусственным интеллектом кадры, это – настоящий украинский пилот на истребителе F-16 эпически уничтожает вражеский шахед над Украиной! Сколько уже таких сбитий… - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что для ликвидации цели летчик применил авиационную пушку.

Видео из соцсетей, автор неизвестен, пилот – наш! - отметили в Воздушных силах.

