В январе Киеву не хватало ракет для Patriot, пусковые установки стояли пустыми во время ударов рф по энергетике - FT

В прошлом месяце Воздушным силам Киева не хватало ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, их пусковые установки стояли пустыми, пока баллистические ракеты беспрепятственно обстреливали электростанции. Об этом пишет FT, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что Президент Владимир Зеленский обвинил россию в преднамеренной попытке заморозить Украину до капитуляции, но он также раскритиковал европейских союзников за то, что он называет медленной или недостаточной поставкой систем противовоздушной обороны, необходимых для защиты энергетической инфраструктуры.

В прошлом месяце Воздушным силам Киева так не хватало ракет-перехватчиков Pac-3 для своих систем противовоздушной обороны Patriot, что их пусковые установки стояли пустыми, не имея возможности реагировать, пока баллистические ракеты беспрепятственно обстреливали электростанции - говорится в материале FT.

Какими бы ужасными ни были атаки россии — премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила в среду, что российские войска атаковали энергетический сектор Украины 217 раз с начала нового года — им до сих пор не удалось сломить решимость украинцев. Действительно, несмотря на трудности, вызванные бомбардировками, опросы и интервью с украинцами свидетельствуют о том, что кампания москвы не сместила общественное мнение в сторону капитуляции, добавляет издание.

"По состоянию на конец января 2026 года российская кампания масштабных ударов по украинской энергетике и усилия погрузить население в темноту и холод не имели существенного влияния на общественные настроения", – сказал Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии, независимого местного социологического центра.

Опрос, проведенный КМИС в конце прошлого месяца, когда гуманитарная ситуация в Киеве ухудшилась, показал, что национальная поддержка сопротивления России остается высокой: около 65 процентов украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно, что на 2 процента больше, чем в декабре.

"Мы не наблюдаем роста поддержки "мира на любых условиях", особенно в украинской столице", – сказал Грушецкий.

"Напротив, мы видим, что воля продолжать сопротивление остается среди большинства населения, и большинство также поддерживает нанесение ударов по россии".

Напомним

7 января Президент Зеленский заявлял, что новых систем ПВО от США не поступало, ракеты поступают постепенно, и Украина стремится ускорить этот процесс. Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами, в частности с Францией.

20 января Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку рф значительным количеством баллистики и крылатых ракет и более 300 дронами, указав, что за сутки до этого удара Украина получила необходимые ракеты, "и это существенно помогло" - ПВО отработала по существенному количеству целей