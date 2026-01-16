До сегодняшнего дня у Украины не было определенных ракет для некоторых систем ПВО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до утра пятницы, 16 января, Украина не имела определенных ракет для некоторых западных систем ПВО, однако сегодня был получен "серьезный" пакет помощи, передает УНН.

Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен Энергетический Рамштайн, если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки… нельзя здесь обвинять Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику