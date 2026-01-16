До сегодняшнего дня у Украины не было определенных ракет для некоторых систем ПВО - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что до утра 16 января у Украины не было ракет для некоторых западных систем ПВО. Сегодня Украина получила "серьезный" пакет помощи, который включает ракеты для различных систем.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до утра пятницы, 16 января, Украина не имела определенных ракет для некоторых западных систем ПВО, однако сегодня был получен "серьезный" пакет помощи, передает УНН.
Подробности
Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен Энергетический Рамштайн, если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки… нельзя здесь обвинять Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику
Он отметил, что речь идет не только о нехватке ракет для американских систем Patriot, которых никогда не будет хватать, но и о европейских системах ПВО.
В Украине много разных систем, завезенных во время войны. Для этого нужны постоянные пакеты разных ракет. Сегодня утром мы получили серьезный пакет, сейчас это в Украине. Могу об этом говорить
Напомним
7 января Президент Зеленский заявлял, что новых систем ПВО от США не поступало, ракеты поступают постепенно, и Украина стремится ускорить этот процесс. Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами, в частности с Францией.