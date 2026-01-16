$43.180.08
12:29
ЕС разрабатывает новую двухступенчатую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
11:02
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
16 января, 05:32
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Беспилотный летательный аппарат
Дипломатка

До сегодняшнего дня у Украины не было определенных ракет для некоторых систем ПВО - Зеленский

Киев • УНН

 112 просмотра

Президент Зеленский заявил, что до утра 16 января у Украины не было ракет для некоторых западных систем ПВО. Сегодня Украина получила "серьезный" пакет помощи, который включает ракеты для различных систем.

До сегодняшнего дня у Украины не было определенных ракет для некоторых систем ПВО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до утра пятницы, 16 января, Украина не имела определенных ракет для некоторых западных систем ПВО, однако сегодня был получен "серьезный" пакет помощи, передает УНН.

Подробности

Например, до сегодняшнего утра у нас было несколько систем без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты. Как вы считаете, для чего нужен Энергетический Рамштайн, если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки… нельзя здесь обвинять Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику

- сказал Зеленский.

Он отметил, что речь идет не только о нехватке ракет для американских систем Patriot, которых никогда не будет хватать, но и о европейских системах ПВО.

В Украине много разных систем, завезенных во время войны. Для этого нужны постоянные пакеты разных ракет. Сегодня утром мы получили серьезный пакет, сейчас это в Украине. Могу об этом говорить

- добавил Зеленский.

Напомним

7 января Президент Зеленский заявлял, что новых систем ПВО от США не поступало, ракеты поступают постепенно, и Украина стремится ускорить этот процесс. Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами, в частности с Францией.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Техника
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Электроэнергия
MIM-104 Patriot
Франция
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина