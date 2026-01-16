До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до ранку п’ятниці, 16 січня, Україна не мала певних ракет до деяких західних систем ППО, однак сьогодні був отриманий "серйозний" пакет допомоги, передає УНН.

Наприклад, до сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні у мене є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен Енергетичний Рамштайн, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки… не можна тут звинувачувати Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику