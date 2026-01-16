До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що до ранку 16 січня Україна не мала ракет до деяких західних систем ППО. Сьогодні Україна отримала "серйозний" пакет допомоги, який включає ракети для різних систем.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що до ранку п’ятниці, 16 січня, Україна не мала певних ракет до деяких західних систем ППО, однак сьогодні був отриманий "серйозний" пакет допомоги, передає УНН.
Деталі
Наприклад, до сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні у мене є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен Енергетичний Рамштайн, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки… не можна тут звинувачувати Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику
Він зазначив, що йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, який ніколи не буде вистачати, а й про європейські системи ППО.
В Україні багато різних систем, завезених під час війни. На це потрібно постійні пакети різних ракет. Сьогодні зранку ми отримали серйозний пакет, зараз це в Україні. Можу про це говорити
Нагадаємо
7 січня Президент Зеленський заявляв, що нових систем ППО від США не надходило, ракети надходять поступово, і Україна прагне прискорити цей процес. Він також зазначив, що обговорював це питання з європейськими партнерами, зокрема з Францією.