До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський

$43.180.08
50.320.20
ukenru
12:29 • 62 перегляди
ЄС розробляє нову двоступеневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 4520 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 7280 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 11702 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
08:00 • 20233 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 25351 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 23814 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 34329 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 37499 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 77231 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗVideo16 січня, 04:12 • 15140 перегляди
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 18586 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 16113 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу07:17 • 15523 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки07:54 • 11167 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 27290 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 59431 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 77248 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 86783 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 71193 перегляди
Актуальнi люди
Денис Шмигаль
Юлія Тимошенко
Дональд Трамп
Петр Павел
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 3022 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 16211 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 28430 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 49771 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 83304 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Безпілотний літальний апарат
Дипломатка

До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Президент Зеленський заявив, що до ранку 16 січня Україна не мала ракет до деяких західних систем ППО. Сьогодні Україна отримала "серйозний" пакет допомоги, який включає ракети для різних систем.

До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до ранку п’ятниці, 16 січня, Україна не мала певних ракет до деяких західних систем ППО, однак сьогодні був отриманий "серйозний" пакет допомоги, передає УНН.

Деталі

Наприклад, до сьогоднішнього ранку в нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні у мене є ці ракети. Як ви вважаєте, для чого потрібен Енергетичний Рамштайн, якщо я кожен пакет ракет вибиваю з країн Європи і Америки… не можна тут звинувачувати Америку, тому що ми говоримо про всі інші системи, які захищають нашу енергетику

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що йдеться не лише про нестачу ракет до американських систем Patriot, який ніколи не буде вистачати, а й про європейські системи ППО.

В Україні багато різних систем, завезених під час війни. На це потрібно постійні пакети різних ракет. Сьогодні зранку ми отримали серйозний пакет, зараз це в Україні. Можу про це говорити

- додав Зеленський.

Нагадаємо

7 січня Президент Зеленський заявляв, що нових систем ППО від США не надходило, ракети надходять поступово, і Україна прагне прискорити цей процес. Він також зазначив, що обговорював це питання з європейськими партнерами, зокрема з Францією.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
MIM-104 Patriot
Франція
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна