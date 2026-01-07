$42.560.14
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 11416 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 15990 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 18422 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 19182 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16449 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15937 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30251 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52695 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 146577 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Від США нових систем ППО не надходило, ракети потрошки йдуть - Зеленський

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що нових систем ППО від США не надходило, ракети надходять поступово, і Україна прагне прискорити цей процес. Він також зазначив, що обговорював це питання з європейськими партнерами, зокрема з Францією.

Від США нових систем ППО не надходило, ракети потрошки йдуть - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від США нових систем ППО не надходило, ракети потрошки йдуть, але Україна хоче прискорити цей процес, передає УНН.

І вчора у Франції, і в грудні в Штатах, в Мар-а-Лаго. Для мене це питання, і для моєї команди питання пріоритетне – ППО. Не тільки обговорював, а в деталях показував вчора, наприклад, європейцям – не буду зараз публічно про це говорити – які системи терміново потребують надходження ракет. Щодо систем від Сполучених Штатів, нових систем не приходило. Щодо ракет – потрошки йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США. Щодо європейців: окремо хочу подякувати Норвегії. Не буду казати деталі 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

У грудні 2025 - січні 2026 року Україна виробляла понад 1500 протишахедних дронів на добу. Це дозволило наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Франція
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна