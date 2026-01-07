Від США нових систем ППО не надходило, ракети потрошки йдуть - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від США нових систем ППО не надходило, ракети потрошки йдуть, але Україна хоче прискорити цей процес, передає УНН.

І вчора у Франції, і в грудні в Штатах, в Мар-а-Лаго. Для мене це питання, і для моєї команди питання пріоритетне – ППО. Не тільки обговорював, а в деталях показував вчора, наприклад, європейцям – не буду зараз публічно про це говорити – які системи терміново потребують надходження ракет. Щодо систем від Сполучених Штатів, нових систем не приходило. Щодо ракет – потрошки йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США. Щодо європейців: окремо хочу подякувати Норвегії. Не буду казати деталі - сказав Зеленський.

Нагадаємо

У грудні 2025 - січні 2026 року Україна виробляла понад 1500 протишахедних дронів на добу. Це дозволило наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях.