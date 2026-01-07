От США новых систем ПВО не поступало, ракеты понемногу идут - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от США новых систем ПВО не поступало, ракеты понемногу идут, но Украина хочет ускорить этот процесс, передает УНН.

И вчера во Франции, и в декабре в Штатах, в Мар-а-Лаго. Для меня это вопрос, и для моей команды вопрос приоритетный – ПВО. Не только обсуждал, а в деталях показывал вчера, например, европейцам – не буду сейчас публично об этом говорить – какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем от Соединенных Штатов, новых систем не приходило. Что касается ракет – понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США. Что касается европейцев: отдельно хочу поблагодарить Норвегию. Не буду говорить детали - сказал Зеленский.

Напомним

В декабре 2025 - январе 2026 года Украина производила более 1500 противошахедных дронов в сутки. Это позволило нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях.