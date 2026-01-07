$42.560.14
13:11
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
От США новых систем ПВО не поступало, ракеты понемногу идут - Зеленский

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новых систем ПВО от США не поступало, ракеты поступают постепенно, и Украина стремится ускорить этот процесс. Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с европейскими партнерами, в частности с Францией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от США новых систем ПВО не поступало, ракеты понемногу идут, но Украина хочет ускорить этот процесс, передает УНН.

И вчера во Франции, и в декабре в Штатах, в Мар-а-Лаго. Для меня это вопрос, и для моей команды вопрос приоритетный – ПВО. Не только обсуждал, а в деталях показывал вчера, например, европейцам – не буду сейчас публично об этом говорить – какие системы срочно нуждаются в поступлении ракет. Что касается систем от Соединенных Штатов, новых систем не приходило. Что касается ракет – понемногу идут, хотим ускорить. Очень хотим и еще раз просим США. Что касается европейцев: отдельно хочу поблагодарить Норвегию. Не буду говорить детали 

- сказал Зеленский.

Напомним

В декабре 2025 - январе 2026 года Украина производила более 1500 противошахедных дронов в сутки. Это позволило нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях.

Павел Башинский

