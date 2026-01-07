Україна виробляє понад 1500 протишахедних дронів щодня - Шмигаль

Фото: t.me/Denys_Smyhal

У грудні 2025 - січні 2026 року вироблялось понад 1500 протишахедних дронів на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Деталі

За його словами, це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.

Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Міністр оборони зазначив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:

зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження;

підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО;

забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

Нагадаємо

У 2025 році Міністерство оборони України забезпечило потреби війська у наземних роботизованих комплексах. Військові підрозділи отримали 62 НРК через цифрову платформу DOT-Chain Defence.