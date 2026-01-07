Україна виробляє понад 1500 протишахедних дронів щодня - Шмигаль

$42.560.14
6 січня, 19:00 • 20185 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 42015 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 124211 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 195013 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 76905 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 87239 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 67007 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 86128 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 172201 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 65487 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 19203 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 12167 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 15126 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 20116 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 9556 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 48647 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 86039 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 172209 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 114095 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 170646 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Андрій Садовий
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Велика Британія
Париж
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 25602 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 45657 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 89023 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 81176 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 75936 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Україна виробляє понад 1500 протишахедних дронів щодня - Шмигаль

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У грудні 2025 - січні 2026 року Україна виробляла понад 1500 протишахедних дронів на добу. Це дозволило наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях.

Україна виробляє понад 1500 протишахедних дронів щодня - Шмигаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

У грудні 2025 - січні 2026 року вироблялось понад 1500 протишахедних дронів на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

Деталі

За його словами, це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.

Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок

- йдеться в повідомленні Шмигаля.

Міністр оборони зазначив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:

  • зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО, використовуючи більш економічні засоби ураження;
    • підвищувати щільність протидії БПЛА без перевантаження систем ППО;
      • забезпечувати фронт ефективними рішеннями для захисту особового складу, техніки та логістики.

        Нагадаємо

        У 2025 році Міністерство оборони України забезпечило потреби війська у наземних роботизованих комплексах. Військові підрозділи отримали 62 НРК через цифрову платформу DOT-Chain Defence.

        Євген Устименко

        Війна в УкраїніТехнології
        Техніка
        Кабінет Міністрів України
        Війна в Україні
        Міністерство оборони України
        Денис Шмигаль
        Безпілотний літальний апарат