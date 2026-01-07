Україна виробляє понад 1500 протишахедних дронів щодня - Шмигаль
Київ • УНН
У грудні 2025 - січні 2026 року Україна виробляла понад 1500 протишахедних дронів на добу. Це дозволило наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях.
У грудні 2025 - січні 2026 року вироблялось понад 1500 протишахедних дронів на добу. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.
Деталі
За його словами, це дозволило суттєво наростити спроможності підрозділів у протидії повітряним цілям на різних рівнях - від переднього краю до захисту тилових регіонів.
Окремим інструментом посилення спроможностей стала робота маркетплейсу зброї DOT‑Chain Defence. Через платформу військові підрозділи замовили та отримали понад 7 тисяч дронів-перехоплювачів тактичного рівня, що дозволяє оперативно закривати потреби без очікування централізованих поставок
Міністр оборони зазначив, що дрони-перехоплювачі сьогодні є критично важливим елементом багаторівневої протиповітряної оборони. Вони дають змогу:
- зберігати дороговартісний ракетний ресурс ППО,
використовуючи більш економічні засоби ураження;
- підвищувати щільність протидії БПЛА без
перевантаження систем ППО;
- забезпечувати фронт ефективними рішеннями для
захисту особового складу, техніки та логістики.
Нагадаємо
У 2025 році Міністерство оборони України забезпечило потреби війська у наземних роботизованих комплексах. Військові підрозділи отримали 62 НРК через цифрову платформу DOT-Chain Defence.