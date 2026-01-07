Украина производит более 1500 противошахедных дронов ежедневно - Шмыгаль

$42.560.14
49.800.29
ukenru
6 января, 19:00 • 20198 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 42040 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 124243 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 195050 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 76923 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 87252 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 67011 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86131 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 172218 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 65488 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2.2м/с
92%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве обнаружили подпольную школу, воспитывающую детей в духе "русского мира": в МОН анонсировали проверку6 января, 23:35 • 19203 просмотра
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 12167 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 15126 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 20116 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 9556 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 48647 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 86039 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 172209 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 114095 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 170646 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Великобритания
Париж
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 25619 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 45674 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 89038 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 81192 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 75951 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
The New York Times
9К720 Искандер

Украина производит более 1500 противошахедных дронов ежедневно - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В декабре 2025 - январе 2026 года Украина производила более 1500 противошахедных дронов в сутки. Это позволило нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях.

Украина производит более 1500 противошахедных дронов ежедневно - Шмыгаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

В декабре 2025 - январе 2026 года производилось более 1500 противошахедных дронов в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Детали

По его словам, это позволило существенно нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях - от переднего края до защиты тыловых регионов.

Отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу воинские подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок

- говорится в сообщении Шмыгаля.

Министр обороны отметил, что дроны-перехватчики сегодня являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны. Они позволяют:

  • сохранять дорогостоящий ракетный ресурс ПВО, используя более экономичные средства поражения;
    • повышать плотность противодействия БПЛА без перегрузки систем ПВО;
      • обеспечивать фронт эффективными решениями для защиты личного состава, техники и логистики.

        Напомним

        В 2025 году Министерство обороны Украины обеспечило потребности войска в наземных роботизированных комплексах. Воинские подразделения получили 62 НРК через цифровую платформу DOT-Chain Defence.

        Евгений Устименко

        Война в УкраинеТехнологии
        Техника
        Кабинет Министров Украины
        Война в Украине
        Министерство обороны Украины
        Денис Шмыгаль
        Беспилотный летательный аппарат