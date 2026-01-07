Украина производит более 1500 противошахедных дронов ежедневно - Шмыгаль

Фото: t.me/Denys_Smyhal

В декабре 2025 - январе 2026 года производилось более 1500 противошахедных дронов в сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.

Детали

По его словам, это позволило существенно нарастить возможности подразделений в противодействии воздушным целям на разных уровнях - от переднего края до защиты тыловых регионов.

Отдельным инструментом усиления возможностей стала работа маркетплейса оружия DOT-Chain Defence. Через платформу воинские подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок - говорится в сообщении Шмыгаля.

Министр обороны отметил, что дроны-перехватчики сегодня являются критически важным элементом многоуровневой противовоздушной обороны. Они позволяют:

сохранять дорогостоящий ракетный ресурс ПВО, используя более экономичные средства поражения;

повышать плотность противодействия БПЛА без перегрузки систем ПВО;

обеспечивать фронт эффективными решениями для защиты личного состава, техники и логистики.

Напомним

В 2025 году Министерство обороны Украины обеспечило потребности войска в наземных роботизированных комплексах. Воинские подразделения получили 62 НРК через цифровую платформу DOT-Chain Defence.