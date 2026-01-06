Міноборони у 2025 році повністю виконало заявку війська на наземні роботизовані комплекси
Київ • УНН
Міністерство оборони України у 2025 році повністю забезпечило потреби війська в наземних роботизованих комплексах, перевищивши планові показники постачання. Військові підрозділи отримали 62 НРК через цифрову платформу DOT-Chain Defence.
У 2025 році Міністерство оборони України повністю забезпечило потреби війська у наземних роботизованих комплексах. Про це повідомляє Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
АОЗ Міноборони перевиконала планові показники постачання НРК. Поставки перевищили 100% замовлення Збройних сил. Додатковим інструментом забезпечення стала цифрова платформа DOT-Chain Defence, через яку військові підрозділи отримали 62 НРК. Такий формат дозволяє оперативно закривати точкові потреби та швидко масштабувати ефективні рішення
Крім того, у Міноборони зазначають, що розвиток і масштабування наземних роботизованих комплексів є частиною системного підходу до людиноцентричної оборони, спрямованого на збереження особового складу та підвищення ефективності виконання бойових завдань.
Нагадаємо
Міністерство оборони України дозволило експлуатацію понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва у 2025 році, що на чверть більше, ніж торік. Це включає понад 550 безпілотних авіаційних комплексів та понад 270 зразків боєприпасів.