Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 13579 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 38387 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 69641 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 41225 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 43262 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 44309 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 108984 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71348 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96731 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100608 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Міноборони у 2025 році повністю виконало заявку війська на наземні роботизовані комплекси

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністерство оборони України у 2025 році повністю забезпечило потреби війська в наземних роботизованих комплексах, перевищивши планові показники постачання. Військові підрозділи отримали 62 НРК через цифрову платформу DOT-Chain Defence.

Міноборони у 2025 році повністю виконало заявку війська на наземні роботизовані комплекси
Фото: Денис Шмигаль

У 2025 році Міністерство оборони України повністю забезпечило потреби війська у наземних роботизованих комплексах. Про це повідомляє Міністр оборони України Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

АОЗ Міноборони перевиконала планові показники постачання НРК. Поставки перевищили 100% замовлення Збройних сил. Додатковим інструментом забезпечення стала цифрова платформа DOT-Chain Defence, через яку військові підрозділи отримали 62 НРК. Такий формат дозволяє оперативно закривати точкові потреби та швидко масштабувати ефективні рішення

 - йдеться у дописі.

Крім того, у Міноборони зазначають, що розвиток і масштабування наземних роботизованих комплексів є частиною системного підходу до людиноцентричної оборони, спрямованого на збереження особового складу та підвищення ефективності виконання бойових завдань.

Нагадаємо

Міністерство оборони України дозволило експлуатацію понад 1300 нових зразків озброєння та військової техніки українського виробництва у 2025 році, що на чверть більше, ніж торік. Це включає понад 550 безпілотних авіаційних комплексів та понад 270 зразків боєприпасів.

Алла Кіосак

СуспільствоПолітикаТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Денис Шмигаль