Минобороны в 2025 году полностью выполнило заявку войска на наземные роботизированные комплексы

$42.420.13
49.510.07
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 13534 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 38254 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 69391 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 41104 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 43154 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 44262 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 108837 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71341 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96723 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100596 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.7м/с
91%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения5 января, 22:32 • 6784 просмотра
Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР5 января, 23:55 • 5050 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 10098 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 5384 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 6576 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 20712 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 69391 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 44815 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 108837 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 165312 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Пит Хегсетх
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 12870 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 58630 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 52936 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 49280 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 57338 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Ракетный комплекс "Тор

Минобороны в 2025 году полностью выполнило заявку войска на наземные роботизированные комплексы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министерство обороны Украины в 2025 году полностью обеспечило потребности войска в наземных роботизированных комплексах, превысив плановые показатели поставок. Военные подразделения получили 62 НРК через цифровую платформу DOT-Chain Defence.

Минобороны в 2025 году полностью выполнило заявку войска на наземные роботизированные комплексы
Фото: Денис Шмыгаль

В 2025 году Министерство обороны Украины полностью обеспечило потребности армии в наземных роботизированных комплексах. Об этом сообщает Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

АОЗ Минобороны перевыполнила плановые показатели поставок НРК. Поставки превысили 100% заказа Вооруженных сил. Дополнительным инструментом обеспечения стала цифровая платформа DOT-Chain Defence, через которую военные подразделения получили 62 НРК. Такой формат позволяет оперативно закрывать точечные потребности и быстро масштабировать эффективные решения

 - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что развитие и масштабирование наземных роботизированных комплексов является частью системного подхода к человекоцентричной обороне, направленного на сохранение личного состава и повышение эффективности выполнения боевых задач.

Напомним

Министерство обороны Украины разрешило эксплуатацию более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства в 2025 году, что на четверть больше, чем в прошлом году. Это включает более 550 беспилотных авиационных комплексов и более 270 образцов боеприпасов.

Алла Киосак

ОбществоПолитикаТехнологии
Техника
Военное положение
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Денис Шмыгаль