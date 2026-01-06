Минобороны в 2025 году полностью выполнило заявку войска на наземные роботизированные комплексы
Киев • УНН
Министерство обороны Украины в 2025 году полностью обеспечило потребности войска в наземных роботизированных комплексах, превысив плановые показатели поставок. Военные подразделения получили 62 НРК через цифровую платформу DOT-Chain Defence.
В 2025 году Министерство обороны Украины полностью обеспечило потребности армии в наземных роботизированных комплексах. Об этом сообщает Министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
АОЗ Минобороны перевыполнила плановые показатели поставок НРК. Поставки превысили 100% заказа Вооруженных сил. Дополнительным инструментом обеспечения стала цифровая платформа DOT-Chain Defence, через которую военные подразделения получили 62 НРК. Такой формат позволяет оперативно закрывать точечные потребности и быстро масштабировать эффективные решения
Кроме того, в Минобороны отмечают, что развитие и масштабирование наземных роботизированных комплексов является частью системного подхода к человекоцентричной обороне, направленного на сохранение личного состава и повышение эффективности выполнения боевых задач.
Напомним
Министерство обороны Украины разрешило эксплуатацию более 1300 новых образцов вооружения и военной техники украинского производства в 2025 году, что на четверть больше, чем в прошлом году. Это включает более 550 беспилотных авиационных комплексов и более 270 образцов боеприпасов.