У січні Києву бракувало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми під час ударів рф по енергетиці - FT

У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 5594 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 10968 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 14030 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 15079 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 12195 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10795 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23549 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37383 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35614 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Президент Словаччини вважає помилкою передачу МіГ-29 Україні 8 лютого, 08:56 • 13726 перегляди
Британська розвідка: рф посилює контроль над інформаційним простором і комунікаціями 8 лютого, 10:32 • 10330 перегляди
Індійські НПЗ скорочують закупівлі російської нафти для укладення угоди зі США - Reuters8 лютого, 10:48 • 7916 перегляди
фсб заявила про видачу росії підозрюваного у замаху на генерала алексєєва8 лютого, 11:28 • 6584 перегляди
Київ під атакою балістики, лунають вибухи - мер15:32 • 7938 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 22216 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 43591 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 62936 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 56823 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 57652 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 21751 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 35890 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 37668 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 46331 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'яPhoto5 лютого, 11:46 • 49121 перегляди
У січні Києву бракувало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми під час ударів рф по енергетиці - FT

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Минулого місяця Повітряним силам Києва бракувало ракет-перехоплювачів для систем Patriot, їхні пускові установки стояли порожніми. Це дозволило балістичним ракетам безперешкодно обстрілювати електростанції.

У січні Києву бракувало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми під час ударів рф по енергетиці - FT

Минулого місяця Повітряним силам Києва не вистачало ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, їхні пускові установки стояли порожніми, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції. Про це пише FT, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що Президент Володимир Зеленський звинуватив росію у навмисній спробі заморозити Україну до капітуляції, але він також розкритикував європейських союзників за те, що він називає повільним або недостатнім постачанням систем протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури.

Минулого місяця Повітряним силам Києва так не вистачало ракет-перехоплювачів Pac-3 для своїх систем протиповітряної оборони Patriot, що їхні пускові установки стояли порожніми, не маючи змоги реагувати, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції 

- йдеться у матеріалі FT.

До сьогодні Україна не мала певних ракет до деяких систем ППО - Зеленський 16.01.26, 14:29 • 2766 переглядiв

Якими б жахливими не були атаки росії — прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила в середу, що російські війська атакували енергетичний сектор України 217 разів з початку нового року — їм досі не вдалося зламати рішучість українців. Дійсно, незважаючи на труднощі, спричинені бомбардуваннями, опитування та інтерв'ю з українцями свідчать про те, що кампанія vоскви не змістила громадську думку в бік капітуляції, додає видання.

"Станом на кінець січня 2026 року російська кампанія масштабних ударів по українській енергетиці та зусилля занурити населення в темряву та холод не мали суттєвого впливу на громадські настрої", – сказав Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, незалежного місцевого соціологічного центру.

Опитування, проведене КМІС наприкінці минулого місяця, коли гуманітарна ситуація в Києві погіршилася, показало, що національна підтримка опору Росії залишається високою: близько 65 відсотків українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, що на 2 відсотки більше, ніж у грудні.

"Ми не спостерігаємо зростання підтримки "миру на будь-яких умовах", особливо в українській столиці", – сказав Грушецький.

"Навпаки, ми бачимо, що воля продовжувати опір залишається серед більшості населення, і більшість також підтримує завдавання ударів по росії".

Нагадаємо 

7 січня Президент Зеленський заявляв, що нових систем ППО від США не надходило, ракети надходять поступово, і Україна прагне прискорити цей процес. Він також зазначив, що обговорював це питання з європейськими партнерами, зокрема з Францією.

20 січня Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами, вказавши, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети, "і це суттєво допомогло" - ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей

Антоніна Туманова

