Минулого місяця Повітряним силам Києва не вистачало ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, їхні пускові установки стояли порожніми, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції. Про це пише FT, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що Президент Володимир Зеленський звинуватив росію у навмисній спробі заморозити Україну до капітуляції, але він також розкритикував європейських союзників за те, що він називає повільним або недостатнім постачанням систем протиповітряної оборони, необхідних для захисту енергетичної інфраструктури.

Минулого місяця Повітряним силам Києва так не вистачало ракет-перехоплювачів Pac-3 для своїх систем протиповітряної оборони Patriot, що їхні пускові установки стояли порожніми, не маючи змоги реагувати, поки балістичні ракети безперешкодно обстрілювали електростанції - йдеться у матеріалі FT.

Якими б жахливими не були атаки росії — прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила в середу, що російські війська атакували енергетичний сектор України 217 разів з початку нового року — їм досі не вдалося зламати рішучість українців. Дійсно, незважаючи на труднощі, спричинені бомбардуваннями, опитування та інтерв'ю з українцями свідчать про те, що кампанія vоскви не змістила громадську думку в бік капітуляції, додає видання.

"Станом на кінець січня 2026 року російська кампанія масштабних ударів по українській енергетиці та зусилля занурити населення в темряву та холод не мали суттєвого впливу на громадські настрої", – сказав Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, незалежного місцевого соціологічного центру.

Опитування, проведене КМІС наприкінці минулого місяця, коли гуманітарна ситуація в Києві погіршилася, показало, що національна підтримка опору Росії залишається високою: близько 65 відсотків українців заявили, що готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, що на 2 відсотки більше, ніж у грудні.

"Ми не спостерігаємо зростання підтримки "миру на будь-яких умовах", особливо в українській столиці", – сказав Грушецький.

"Навпаки, ми бачимо, що воля продовжувати опір залишається серед більшості населення, і більшість також підтримує завдавання ударів по росії".

Нагадаємо

7 січня Президент Зеленський заявляв, що нових систем ППО від США не надходило, ракети надходять поступово, і Україна прагне прискорити цей процес. Він також зазначив, що обговорював це питання з європейськими партнерами, зокрема з Францією.

20 січня Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку рф значною кількістю балістики та крилатих ракет та понад 300 дронами, вказавши, що за добу до цього удару Україна отримала необхідні ракети, "і це суттєво допомогло" - ППО відпрацювала по суттєвій кількості цілей