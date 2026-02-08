Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахед

У Повітряних силах показали епічні кадри знищення ворожого шахеду пілотом винищувача F-16, передає УНН.

Ні, це НЕ згенеровані штучним інтелектом кадри, це – справжній український пілот на винищувачі F-16 епічно знищує ворожий шахед над Україною! Скільки уже таких збиттів…