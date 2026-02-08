$43.140.00
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
17:37 • 7314 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
16:39 • 12040 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 14274 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 17248 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 17428 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 13071 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 11427 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23883 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 37860 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахед

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Повітряні сили показали кадри знищення ворожого шахеда українським пілотом винищувача F-16. Для ліквідації цілі льотчик застосував авіаційну гармату.

Епічні кадри: у Повітряних силах показали, як пілот F-16 знищує ворожий шахед

У Повітряних силах показали епічні кадри знищення ворожого шахеду пілотом винищувача F-16, передає УНН.

Ні, це НЕ згенеровані штучним інтелектом кадри, це – справжній український пілот на винищувачі F-16 епічно знищує ворожий шахед над Україною! Скільки уже таких збиттів… 

- йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах додали, що для ліквідації цілі льотчик застосував авіаційну гармату.

Відео з соцмереж, автор невідомий, пілот – наш! - зауважили у Повітряних силах.

У січні Києву бракувало ракет для Patriot, пускові установки стояли порожніми під час ударів рф по енергетиці - FT08.02.26, 20:26 • 2578 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Україна
F-16 Fighting Falcon