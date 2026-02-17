Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
Киев • УНН
Слухи об американских пилотах, имеющих боевой опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а теперь выполняющих боевые задачи в Украине, распространили зарубежные медиа.
В Воздушных силах заявили, что боевые полеты на F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках, которую растиражировали иностранные СМИ, - слухи. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 февраля, сообщает УНН.
Детали
Интересная информация появилась и сразу распространилась по информационному пространству. Мы даже не стали сразу опровергать ее, хотелось посмотреть на реакцию врага, который видит здесь всегда большое количество иностранцев
Таким образом спикер ВС ВСУ (как сам отметил даже в своем сообщении на странице в Facebook) отреагировал на информацию французского издания Intelligence Online о том, что в Украине якобы создали отдельную эскадрилью F-16 с американскими пилотами, имеющими боевой опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а боевые вылеты осуществляют с участием нидерландских специалистов.
По словам Игната, эта публикация неправдива, а само издание имеет сомнительную репутацию. Он подчеркнул, что Украина действительно активно сотрудничает с международными партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые вылеты на F-16 выполняют украинские летчики.
Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ акцентировал внимание на том, что сейчас наши соотечественники в военной авиации демонстрируют такой уровень профессионализма, который удивляет страны-партнеры.
Напомним
В 2025 году Украина подготовила более 5 тысяч операторов дронов и новые группы пилотов Воздушных сил.