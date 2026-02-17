Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе

$43.170.07
51.160.03
ukenru
12:23 • 284 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 754 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
09:48 • 9552 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
08:25 • 17401 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 29366 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 40810 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 49545 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37528 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61411 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33891 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
2м/с
65%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters17 февраля, 04:45 • 19090 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto17 февраля, 04:57 • 16494 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках17 февраля, 05:21 • 16807 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"17 февраля, 06:12 • 14795 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине17 февраля, 06:14 • 16683 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 11559 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 31231 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 41348 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 61411 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 66788 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Музыкант
Герман Галущенко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Запорожская область
Женева
Реклама
УНН Lite
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo11:43 • 3744 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto11:12 • 2954 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 21629 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 19331 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 22016 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
WhatsApp
Facebook

Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Слухи об американских пилотах, имеющих боевой опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а теперь выполняющих боевые задачи в Украине, распространили зарубежные медиа.

Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе

В Воздушных силах заявили, что боевые полеты на F-16 выполняют украинские пилоты, а информация об иностранных летчиках, которую растиражировали иностранные СМИ, - слухи. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 17 февраля, сообщает УНН.

Детали

Интересная информация появилась и сразу распространилась по информационному пространству. Мы даже не стали сразу опровергать ее, хотелось посмотреть на реакцию врага, который видит здесь всегда большое количество иностранцев

- сказал Игнат.

Таким образом спикер ВС ВСУ (как сам отметил даже в своем сообщении на странице в Facebook) отреагировал на информацию французского издания Intelligence Online о том, что в Украине якобы создали отдельную эскадрилью F-16 с американскими пилотами, имеющими боевой опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а боевые вылеты осуществляют с участием нидерландских специалистов.

По словам Игната, эта публикация неправдива, а само издание имеет сомнительную репутацию. Он подчеркнул, что Украина действительно активно сотрудничает с международными партнерами в рамках авиационной коалиции, однако боевые вылеты на F-16 выполняют украинские летчики.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ акцентировал внимание на том, что сейчас наши соотечественники в военной авиации демонстрируют такой уровень профессионализма, который удивляет страны-партнеры.

Напомним

В 2025 году Украина подготовила более 5 тысяч операторов дронов и новые группы пилотов Воздушных сил.

Александра Василенко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Юрий Игнат
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Афганистан
Украина
F-16 Fighting Falcon