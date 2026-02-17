$43.170.07
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Чутки про американських пілотів, які мають бойовий досвід в Афганістані та на Близькому Сході, а тепер виконують бойові завдання в Україні, поширили закордонні медіа.

Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі

У Повітряних силах заявили, що бойові польоти на F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків, яку розтиражували іноземні ЗМІ, - чутки. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 лютого, повідомляє УНН.

Деталі

Цікава інформація з'явилась і одразу поширилась інформаційним простором. Ми навіть не стали одразу спростовувати її, хотілось подивитися на реакцію ворога, який бачить тут завжди велику кількість іноземців

- сказав Ігнат.

Таким чином спікер ПС ЗСУ (як сам зазначив навіть у своєму дописі на сторінці у Facebook)  відреагував на інформацію французького видання Intelligence Online про те, що в Україні нібито створили окрему ескадрилью F-16 з американськими пілотами, які мають бойовий досвід в Афганістані та на Близькому Сході, а бойові вильоти здійснюють за участі нідерландських фахівців.

За словами Ігната, ця публікація неправдива, а саме видання має сумнівну репутацію. Він наголосив, що Україна справді активно співпрацює з міжнародними партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові вильоти на F-16 виконують українські льотчики.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ закцентував увагу на тому, що наразі наші співвітчизники у військовій авіації демонструють такий рівень професіоналізму, який дивує країни-партнерки.

Нагадаємо

У 2025 році Україна підготувала понад 5 тисяч операторів дронів і нові групи пілотів Повітряних сил.

Олександра Василенко

