Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небі
Київ • УНН
Чутки про американських пілотів, які мають бойовий досвід в Афганістані та на Близькому Сході, а тепер виконують бойові завдання в Україні, поширили закордонні медіа.
У Повітряних силах заявили, що бойові польоти на F-16 виконують українські пілоти, а інформація про іноземних льотчиків, яку розтиражували іноземні ЗМІ, - чутки. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 17 лютого, повідомляє УНН.
Деталі
Цікава інформація з'явилась і одразу поширилась інформаційним простором. Ми навіть не стали одразу спростовувати її, хотілось подивитися на реакцію ворога, який бачить тут завжди велику кількість іноземців
Таким чином спікер ПС ЗСУ (як сам зазначив навіть у своєму дописі на сторінці у Facebook) відреагував на інформацію французького видання Intelligence Online про те, що в Україні нібито створили окрему ескадрилью F-16 з американськими пілотами, які мають бойовий досвід в Афганістані та на Близькому Сході, а бойові вильоти здійснюють за участі нідерландських фахівців.
За словами Ігната, ця публікація неправдива, а саме видання має сумнівну репутацію. Він наголосив, що Україна справді активно співпрацює з міжнародними партнерами в межах авіаційної коаліції, однак бойові вильоти на F-16 виконують українські льотчики.
Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ закцентував увагу на тому, що наразі наші співвітчизники у військовій авіації демонструють такий рівень професіоналізму, який дивує країни-партнерки.
Нагадаємо
У 2025 році Україна підготувала понад 5 тисяч операторів дронів і нові групи пілотів Повітряних сил.