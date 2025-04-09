Украинские партизаны получили секретную техническую документацию на компоненты российских ракетных кораблей, в том числе данные об
обновленном прицельном устройстве, которое используется для наблюдения и наведения на цель во время морских операций.
Украинские киберактивисты получили документацию о российских ракетах, включая полный анализ ракеты Х-32 и ее модификаций, что
позволило сорвать российские планы уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и спасти жизни украинцев.
россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что
свидетельствует о продолжении военных операций.
Партизаны добыли секретные документы, свидетельствующие о том, что российский машиностроительный завод не выполнил план
производства крылатых ракет Х-32, изготовив 61 единицу из 80.