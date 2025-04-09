Боинг Х-32

россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС

россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.