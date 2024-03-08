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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 13:52  •  11028 просмотра

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Украинские киберактивисты получили документацию о российских ракетах, включая полный анализ ракеты Х-32 и ее модификаций, что позволило сорвать российские планы уничтожения энергетической инфраструктуры Украины и спасти жизни украинцев.

Активисты "Кибер Сопротивления" получили документацию российских ракет, в том числе и полный разбор российской ракеты Х-32 и описание ее модификаций.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Благодаря активистам "Кибер Сопротивления" Силы Обороны получили документацию российских ракет. В частности, в распоряжении киберспециалистов есть документация "Специального Технического Центра" и "Дубненского Машиностроительного завода", где "простые русские" изготавливают оружие для убийства украинцев

- говорится в сообщении.

Отмечается, что операция длилась более года, и теперь в распоряжении соответствующих органов есть данные для блокировки фирм-прокладок и расширения санкций, ведь рф не способна изготавливать современные ракеты самостоятельно из-за технологической отсталости.

В общем, российский ВПК сейчас ищет новые пути поставки, а госзаказ по ракетной программе впервые с 2022 года задерживается на 4-6 месяцев. Результатом операции киберактивистов стали сорванные планы по уничтожению энергетической инфраструктуры и сохраненные жизни украинцев

- добавляют в ЦНС.

На опубликованных файлах полный разбор российской ракеты Х-32 и описание ее модификаций.

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Напомним,

Украинские киберспециалисты нанесли очередной мощный удар по рф и уничтожили ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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