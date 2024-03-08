Команда "Кибер Сопротивления" получила документацию российских ракет

Активисты "Кибер Сопротивления" получили документацию российских ракет, в том числе и полный разбор российской ракеты Х-32 и описание ее модификаций.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Благодаря активистам "Кибер Сопротивления" Силы Обороны получили документацию российских ракет. В частности, в распоряжении киберспециалистов есть документация "Специального Технического Центра" и "Дубненского Машиностроительного завода", где "простые русские" изготавливают оружие для убийства украинцев - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция длилась более года, и теперь в распоряжении соответствующих органов есть данные для блокировки фирм-прокладок и расширения санкций, ведь рф не способна изготавливать современные ракеты самостоятельно из-за технологической отсталости.

В общем, российский ВПК сейчас ищет новые пути поставки, а госзаказ по ракетной программе впервые с 2022 года задерживается на 4-6 месяцев. Результатом операции киберактивистов стали сорванные планы по уничтожению энергетической инфраструктуры и сохраненные жизни украинцев - добавляют в ЦНС.

На опубликованных файлах полный разбор российской ракеты Х-32 и описание ее модификаций.

Напомним,

Украинские киберспециалисты нанесли очередной мощный удар по рф и уничтожили ИТ-инфраструктуру компании IPL Consulting.