Команда “Кібер Спротиву” отримала документацію російських ракет
Київ • УНН
Українські кіберактивісти отримали документацію про російські ракети, включаючи повний аналіз ракети Х-32 та її модифікацій, що дозволило зірвати російські плани знищення енергетичної інфраструктури України та врятувати життя українців.
Активісти "Кібер Спротиву" отримали документацію російських ракет, зокрема і повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Деталі
Завдяки активістам "Кібер Спротиву" Сили Оборони отримали документацію російських ракет. Зокрема в розпорядженні кіберфахівців є документація "Спеціального Технічного Центру" та "Дубненського Машинобудівного заводу", де "прості росіяни" виготовляють зброю для вбивства українців
Зазначається, що операція тривала понад рік, і тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, адже рф не здатна виготовляти сучасні ракети самостійно через технологічну відсталість.
Загалом, російське ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4-6 місяців. Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців
На опублікованих файлах повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.
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Українські кіберфахівці завдали чергового потужного удару по рф та знищили ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting.