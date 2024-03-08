Команда “Кібер Спротиву” отримала документацію російських ракет

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8056 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68828 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154338 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150941 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125090 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133700 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85555 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93336 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98934 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89748 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19543 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25564 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14188 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7006 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9134 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150941 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223288 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372903 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308962 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417069 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2320 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14220 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31614 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28418 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125090 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Команда “Кібер Спротиву” отримала документацію російських ракет

Київ • УНН

 • 22520 перегляди

Українські кіберактивісти отримали документацію про російські ракети, включаючи повний аналіз ракети Х-32 та її модифікацій, що дозволило зірвати російські плани знищення енергетичної інфраструктури України та врятувати життя українців.

Команда “Кібер Спротиву” отримала документацію російських ракет

Активісти "Кібер Спротиву" отримали документацію російських ракет, зокрема і повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Завдяки активістам "Кібер Спротиву" Сили Оборони отримали документацію російських ракет. Зокрема в розпорядженні кіберфахівців є документація "Спеціального Технічного Центру" та "Дубненського Машинобудівного заводу", де "прості росіяни" виготовляють зброю для вбивства українців

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що операція тривала понад рік, і тепер в розпорядженні відповідних органів є дані для блокування фірм-прокладок та розширення санкцій, адже рф не здатна виготовляти сучасні ракети самостійно через технологічну відсталість.

Загалом, російське ВПК наразі шукає нові шляхи постачання, а держзамовлення по ракетній програмі вперше з 2022 року затримується на 4-6 місяців. Результатом операції кіберактивістів стали зірвані плани зі знищення енергетичної інфраструктури та збережені життя українців

- додають в ЦНС.

На опублікованих файлах повний розбір російської ракети Х-32 та опис її модифікацій.

Нагадаємо

Українські кіберфахівці завдали чергового потужного удару по рф та знищили ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Прем'єр-ліга Індії
Boeing X-32
Збройні сили України
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85