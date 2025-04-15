Boeing X-32

Партизани отримали документацію щодо нового приладу спостереження кораблів рф - АТЕШ

Українські партизани отримали секретну технічну документацію на компоненти російських ракетних кораблів, в тому числі дані про оновлений прицільний пристрій, який використовується для спостереження і наведення на ціль під час морських операцій.