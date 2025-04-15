Українські партизани отримали секретну технічну документацію на компоненти російських ракетних кораблів, в тому числі дані про
оновлений прицільний пристрій, який використовується для спостереження і наведення на ціль під час морських операцій.
Українські кіберактивісти отримали документацію про російські ракети, включаючи повний аналіз ракети Х-32 та її модифікацій, що дозволило зірвати російські плани знищення енергетичної інфраструктури України та врятувати життя українців.
росія планує виробити 683 крилаті ракети і понад 215 000 авіаційних бомб і некерованих ракет у 2024 році, що свідчить про продовження військових операцій.
Партизани здобули секретні документи, які свідчать про те, що російський машинобудівний завод не виконав план виробництва крилатих
ракет Х-32, виготовивши 61 одиницю з 80.