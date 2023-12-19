У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию
Киев • УНН
Партизаны добыли секретные документы, свидетельствующие о том, что российский машиностроительный завод не выполнил план производства крылатых ракет Х-32, изготовив 61 единицу из 80.
Партизаны получили секретные документы, из которых узнали о проблемах с производством крылатых ракет на заводе в московской области рф. Сообщает движение "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
Агенты получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (московская область). Они выяснили, что завод не смог выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.
До 10 ноября завод должен был произвести 80 ракет, но фактически произвел только 61. По данным источника в руководстве завода, государственный заказ был слишком большим и превышал возможности завода более чем в 3 раза,
Отмечается, что руководство завода попросило перенести срок производства до конца декабря текущего года. Еще нужно сделать 19 ракет.
Разведчики выяснили, что крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Белая".
Также известно, что в обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3 для пуска этих ракет.
россия накопила меньше дальнобойных ракет, чем выпустила по Украине в прошлом году - Игнат17 ноябрь 2023, 11:57 • 9929 просмотров
У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию
Партизаны добыли секретные документы, свидетельствующие о том, что российский машиностроительный завод не выполнил план производства крылатых ракет Х-32, изготовив 61 единицу из 80.
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