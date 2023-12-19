У рф проблемы с производством ракет: партизаны добыли секретную информацию

Партизаны получили секретные документы, из которых узнали о проблемах с производством крылатых ракет на заводе в московской области рф. Сообщает движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

Агенты получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (московская область). Они выяснили, что завод не смог выполнить годовой государственный заказ на производство крылатых ракет Х-32.

До 10 ноября завод должен был произвести 80 ракет, но фактически произвел только 61. По данным источника в руководстве завода, государственный заказ был слишком большим и превышал возможности завода более чем в 3 раза, - говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство завода попросило перенести срок производства до конца декабря текущего года. Еще нужно сделать 19 ракет.

Разведчики выяснили, что крылатые ракеты Х-32 поставляются в 52-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк (в/ч 33310, Шайковка) и в/ч 35020-В гарнизона "Белая".

Также известно, что в обеих воинских частях на вооружении стоят бомбардировщики Ту-22М3М, специально переоборудованные из Ту-22М3 для пуска этих ракет.

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