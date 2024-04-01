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Партизаны получили документацию по новому прибору наблюдения кораблей рф - АТЕШ
Украинские партизаны получили секретную техническую документацию на компоненты российских ракетных кораблей, в том числе данные об обновленном прицельном устройстве, которое используется для наблюдения и наведения на цель во время морских операций.
Силы ПВО уничтожили вражескую ракету Х-59 над Криворожским районом
Украинские силы противовоздушной обороны сбили вражескую управляемую ракету Х-59 над Криворожским районом Днепропетровской области.
Потеряла сознание и упала в огонь: на Харьковщине во время сжигания сухой травы погибла женщина
60-летняя женщина погибла во время сжигания сухой травы на открытой территории вблизи села Крысиное Харьковской области.
8 апреля Мексику, США и Канаду охватит полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение пройдет через Тихий океан, Мексику, США и Канаду 8 апреля, а его полная фаза продлится 4 минуты 27 секунд.
Место захоронения рядом с Мэрилин Монро и основателем Playboy Хью Хефнером продали на аукционе
Могила на кладбище Вествуд-Виллидж, рядом с местами упокоения Мэрилин Монро и Хью Хефнера, была продана на аукционе за 195 000 долларов технологическому инвестору.
Гибель помощника Залужного: будут судить офицера, подарившего Частякову гранаты
По информации ОГП, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт по факту гибели Геннадия Частякова, который был помощником экс-главнокомандующего.
россия планирует сократить экспорт ГП морем в апреле до минимума за 5 месяцев
рф планирует сократить экспорт дизельного топлива морским транспортом в апреле до самого низкого уровня за 5 месяцев из-за атак украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы и сезонного технического обслуживания, что уменьшает переработку сырой нефти.
Центробанк рф рассматривает нестабильные валюты для резервов на фоне изоляции российской экономики
Растущая изоляция россии в мире заставляет ее рассматривать менее стабильные и неликвидные валюты, кроме китайского юаня, для своих резервов из-за усиления западных санкций.
Генпрокурор: военные преступления рф на Киевщине исследуем как возможные элементы геноцида
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что Украина расследует военные преступления в Киевской области как возможные элементы геноцида, который россия пытается совершить против украинского народа.
Таможенники изъяли аниме-фигурки на 700 тысяч гривен, которые хотели ввезти из Китая по почте
Таможенники изъяли 4270 незадекларированных фигурок аниме стоимостью почти 700 тысяч гривен, которые пытались ввезти из Китая по почте.