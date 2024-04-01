Партизаны получили документацию по новому прибору наблюдения кораблей рф - АТЕШ

Украинским партизанам удалось добыть техническую документацию к комплектующим российских ракетных кораблей. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление подпольного движения "АТЕШ".

Детали

Агенту "АТЕШ" удалось проникнуть в "Научно-производственный комплекс Пуск" и заполучить ряд документов, включая готовую техническую документацию обновленного корабельного прицельного прибора "УВ-450-01".

Данный прибор служит целям наблюдения и целеуказания. Он способствует морским операциям, улучшая ситуационную осведомленность и возможности обнаружения целей. - пояснили в "АТЕШ".

Партизаны также обнародовали технические приложения, зато вся важная документация, как заявили в "АТЕШ" будет передана в Силы обороны.

Справка

ЗАО "НПК Пуск" - это российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве продукции для наблюдения и кораблевождения, а также обнаружения надводных и береговых объектов. Она осуществляет научные исследования и разработки в этой области.

Напомним

Подпольное движение "АТЕШ" добыло секретные документы и выяснило, что в этом году россияне планируют изготовить 224 крылатые ракеты X-32 на Дубненском машиностроительном заводе.