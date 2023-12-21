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россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 11:55  •  20516 просмотра

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россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.

В россии в следующем году россияне планируют изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что центр национального сопротивления получил доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовления и поставки крылатых ракет и авиационных бомб.

Согласно документам, в следующем году россияне планируют изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет. Из которых:

-       Х-31ПМ(75 ед.);

-       Х-59М2А (133 ед.);

-       Х-38МЛ (150 ед.);

-       Х-101 (167 ед.);

-       Х-29ТД (46 ед.);

-       Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);

-       ФАБ-1500 (1000 ед.);

-       С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);

-       С-13ДФ (20 тыс. ед.);

-       УПАБ-1500 (191 ед.);

-       АБСП-3000 (600 ед).

В ЦНС отметили, что достоверность документов подтверждена из других источников. Поэтому можно констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелании идти на переговоры.

Детали 

На днях военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на источники в разведке сообщил, что россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры.

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог21 декабрь 2023, 10:59 • 102446 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росія наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб - ЦНС
russia plans to produce 683 cruise missiles and more than 215 thousand aircraft bombs next year - CNS
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