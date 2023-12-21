россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС

В россии в следующем году россияне планируют изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что центр национального сопротивления получил доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовления и поставки крылатых ракет и авиационных бомб.

Согласно документам, в следующем году россияне планируют изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет. Из которых:

- Х-31ПМ(75 ед.);

- Х-59М2А (133 ед.);

- Х-38МЛ (150 ед.);

- Х-101 (167 ед.);

- Х-29ТД (46 ед.);

- Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);

- ФАБ-1500 (1000 ед.);

- С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);

- С-13ДФ (20 тыс. ед.);

- УПАБ-1500 (191 ед.);

- АБСП-3000 (600 ед).

В ЦНС отметили, что достоверность документов подтверждена из других источников. Поэтому можно констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелании идти на переговоры.

Детали

На днях военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на источники в разведке сообщил, что россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры.

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог