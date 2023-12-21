россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС
Киев • УНН
россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.
В россии в следующем году россияне планируют изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что центр национального сопротивления получил доступ к планам российского военно-промышленного комплекса на 2024 год по изготовления и поставки крылатых ракет и авиационных бомб.
Согласно документам, в следующем году россияне планируют изготовить и поставить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб и неуправляемых ракет. Из которых:
- Х-31ПМ(75 ед.);
- Х-59М2А (133 ед.);
- Х-38МЛ (150 ед.);
- Х-101 (167 ед.);
- Х-29ТД (46 ед.);
- Х-32 (различных модификаций, 112 ед.);
- ФАБ-1500 (1000 ед.);
- С-8 (различных модификаций, 195 тыс.);
- С-13ДФ (20 тыс. ед.);
- УПАБ-1500 (191 ед.);
- АБСП-3000 (600 ед).
В ЦНС отметили, что достоверность документов подтверждена из других источников. Поэтому можно констатировать факт увеличения нагрузки на российский ВПК, что свидетельствует о намерении врага продолжать войну и нежелании идти на переговоры.
Детали
На днях военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на источники в разведке сообщил, что россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры.
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог21 декабрь 2023, 10:59 • 102446 просмотров
россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС
россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.
Армия рф ударила по Тягинке в Херсонской области, погибла женщина
В результате атаки российских войск на село Тягинка в Херсонской области погибла 54-летняя местная жительница.
"Призываю Дональда Туска уважать польский правопорядок" - президент Польши прокомментировал реформу государственных СМИ в стране
Президент Польши Анджей Дуда критикует правительственную реформу государственных СМИ за то, что она нарушает конституционные принципы и пренебрегает правовым порядком. Президент призывает премьер-министра Туска уважать польское законодательство при внедрении изменений.
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС.
Рада утвердила четырех новых членов Счетной палаты
Верховная Рада одобрила назначение четырех новых членов Счетной палаты Украины на шесть лет, на фоне беспокойства послов стран G7.
Система "Оберег": Фитьо объяснил, как она позволит уменьшить коррупцию со стороны призывников и ТЦК
По словам Владимира Фитьо, система "Оберіг" направлена на борьбу с коррупцией среди призывников и военнослужащих; она еще не полностью интегрирована с другими реестрами.
Украина вернула с ВОТ еще одного подростка
Украина успешно вернула 17-летнего Михаила с оккупированной территории при содействии директора Мариупольского колледжа и проекта "Шлях додому" в рамках усилий по воссоединению семей и возвращению детей.
Новый президент Аргентины подписал указ о более 300 экономических реформ
Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ о внедрении более 300 экономических реформ, направленных на приватизацию и дерегуляцию рынка, что вызвало протесты оппозиции.
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт.
Историческое решение: в Минздраве прокомментировали легализацию медицинского каннабиса
Министерство здравоохранения называет легализацию медицинского каннабиса в Украине историческим шагом в сфере здравоохранения. Будут установлены правила выписывания рецептов и транспортировки пациентами.