россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

россия не оставляет намерений захватить Харьков и полностью Харьковскую область и уже проводит информационные атаки для дестабилизации ситуации в городе. В частности, для расшатывания ситуации в Харькове страна-агрессор может использовать людей, которые находят за рубежом, но не в рф. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политолог Игорь Рейтерович.

Детали

На днях военный аналитик BILD Юлиан Рёпке со ссылкой на источники в разведке сообщил, что россия намерена продолжать военные действия в Украине до 2026 года, и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их областные центры.

В ближайшее время это абсолютно нереально, учитывая ситуацию которая складывается на фронте. У них нет таких возможностей. Намерения у них действительно есть, и они от этих намерений никогда не отказывались. Но на сегодняшний день чисто оперативно и тактически у них нет на это достаточных ресурсов и определенных сил. Кроме того, есть определенное понимание уже со стороны нашего военно-политического руководства, что надо дополнительно укреплять этот регион. В этом году это точно невозможно, в следующем году они могут сделать попытку наступления для того, чтобы как-то переломить ситуацию в свою пользу. Но вероятность успеха она не то что на уровне статистической погрешности, она на уровне, пожалуй, каких-то отрицательных величин - сказал Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что Харьков - это огромный город, который будет крайне сложно захватить и потратить для этого необходимо очень много сил и средств, а у россии их нет. Он добавил, что враг может попытаться захватить Харьков и для этого пытается дестабилизировать ситуацию в городе, в частности через распространение ИПСО о панических настроениях харьковчан и невозможности оборонять город.

"Что касается как раз атак на местную власть - это же составная часть атак ИПСО", - говорит политолог.

По его словам, информационные атаки врага могут отталкиваться от противного.

"Поскольку власть в Харькове выступает против рф, они могут разгонять месседжи, что наоборот она является пророссийской, или ждет россиян. Для них важно, чтобы было какое-то внутреннее несогласие, внутренние споры", - добавил он.

Рейтерович не исключает, что россия может использовать для расшатывания ситуации в Харькове людей, которые находятся за рубежом. Однако он отмечает, что эти люди не должны находиться на территории рф, потому что к ним не будет положительного отношения со стороны харьковчан.

Люди, которые находятся где-то за пределами Харькова, где-то за границей, но не в рф - вот их теоретически могут использовать, причем как напрямую, так и в темную... Что я имею в виду - берется какой-то общественный активист, у нас же какая-то часть активистов - причем мужчины - выехали за границу. И вот они сейчас за границей рассказывают о плохой мобилизации, критикуют местные власти в том числе. Этим людям достаточно просто слить какую-то информацию, которая будет полуправдой - она не будет правдивой, но там будет какое-то рациональное зерно, чтобы они могли в него ухватиться и начать тему раскручивать... Часто такие активисты - они просто полезные идиоты, они считают, что они выполняют важную работу, считают, что они раскрывают коррупционеров, хотя на самом деле потом оказывается, что коррупции не было. Но атака то проходит, бьет, в первую очередь, по власти, по взаимоотношениям местной власти с центральной, и конечно играет на руку в определенной степени рф - объясняет он.

По его мнению, очень похожая история и с Кириллом Кернесом, сыном бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

"Человек сидел и молчал три года, ничего не комментировал и все было ок. Потом когда у него возникли какие-то политические, я так понимаю, разногласия, и он подумал что из-за фамилии будет пользоваться какой-то большой поддержкой и так далее... Но дети - это же не всегда родители, да? И когда он увидел что у него нет такого влияния, которое было у отца, - он начал рассказывать какие-то истории и начались атаки. Я думаю, что если бы было там какое-то рациональное зерно, тогда ходили бы какие-то слухи, но никто не выступил против. А тут прошло столько лет и человек начинает говорить. Почему он начал говорить? С какой целью? Кто его подтолкнул к этому? Поэтому к этому вопросов много, и эти истории не очень положительно воспринимаются во время войны. Но их будут делать, потому что это качает общество", - отметил политолог.

Напомним.

Кирилл Кернес - сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер 17 декабря 2020 года в немецкой клинике "Шарите". Геннадий Кернес был избран мэром Харькова во время местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года. 9 декабря Геннадий Кернес вступил в полномочия мэра Харькова. После его смерти Верховная рада Украины объявила внеочередные выборы городского головы Харькова, на которых победил Игорь Терехов.

После смерти отца, как и до, Кирилл Кернес почти не появлялся в информационном пространстве. Незадолго после начала полномасштабной войны, он уехал в Германию, поскольку он опекун несовершеннолетних детей после смерти жены Яны. Однако несколько недель назад Кирилл Кернес начал давать интервью украинским СМИ, в которых в частности утверждает, что после смерти его отца, власть в Харькове захватили.