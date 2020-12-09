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Кернес став мером без складання присяги

Кернес став мером без складання присяги

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Харківська міськрада VIII скликання зібралася на перше засідання. Обраний міським головою Геннадій Кернес набув повноваження мера, повідомляє УНН з посиланням на слова голови Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольги Мозгової, під час першої сесії ради.

“Обраний харківським міським головою не вперше та вже складав присягу 24 листопада 2010 року, що підтверджується записом в трудовій книжці. Відповідно до зазначених вище законів Кернес Генадій Адольфович з цього часу набуває повноважень харківського міського голови”, — проголосила Мозгова.

Спочатку присягу склали депутати. Після чого офіційно розпочалася перша сесія новообраної міської ради. Після чого окремі депутати почали протестувати проти порядку ведення сесії, однак голова Харківської міської територіальної виборчої комісії Ольга Мозгова все ж продовжила зачитувати текст звернення “Блоку Кернеса — Успішний Харків” про обрання головуючим на першій сесії міськради Олександра Новака (раніше був секретарем міськради). З другої спроби депутати підтримали кандидатуру Новака і він зайняв місце головуючого. Наразі сесія триває. Під стінами мерії відбувається пікет з вимогою до місцевої влади проводити проукраїнську політику.

Нагадаємо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% виборів, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях та ймовірно досі перебуває на лікуванні.

Теперешній мерський термін третій для Кернеса.

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