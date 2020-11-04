Офіційно: Кернес обраний міським головою Харкова

Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, участь у голосуванні взяли 323 218 виборців, які найбільшу кількість голосів віддали за Геннадія Кернеса - 195 044 (60,34%).

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Таким чином, міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським міським головою.

Нагадаємо, Територіальні виборчі комісії станом на 4 листопада визнали обраними на місцевих виборах, які відбулися в Україні 25 жовтня, 9 237 депутатів 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів. Другий тур з виборів мера призначено вже в 11 територіальних громадах.