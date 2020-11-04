ЦВК назвала дати другого туру виборів мерів у 11 містах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Центральній виборчій комісії України назвали дати другого туру виборів мерів в 11 містах. Так голосування відбудеться 15 та 22 листопада, передає УНН із посиланням на повідомлення на офіційній сторінці ЦВК у Facebook.
"... виборчий процес в Україні досі триває. Коли і де відбудеться повторне голосування? З інформації, яку ми отримали на сьогодні, повторне голосування уже призначили у 9-ти областях.
Голосування відбудеться 15 та 22 листопада", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними ЦВК, 15 листопада другий тур вибору міського голови відбудеться: у Сумах, Луцьку, Краматорську, Кам'янці-Подільському, а 22 листопада: у Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Львові та Рівному.
Як повідомляв УНН, Територіальні виборчі комісії станом на 4 листопада визнали обраними на місцевих виборах, які відбулися в Україні 25 жовтня, 9 237 депутатів 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів. Другий тур з виборів мера призначено вже в 11 територіальних громадах.