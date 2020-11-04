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ЦВК: визнано обраними депутатів вже 406 рад, майже 500 місцевих голів

ЦВК: визнано обраними депутатів вже 406 рад, майже 500 місцевих голів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Територіальні виборчі комісії станом на 4 листопада визнали обраними на місцевих виборах, які відбулися в Україні 25 жовтня, 9 237 депутатів 406 місцевих рад та 492 сільських, селищних, міських голів. Другий тур з виборів мера призначено вже в 11 територіальних громадах. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центральної виборчої комісії.

"За інформацією, яка надійшла до Секретаріату ЦВК від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному вебсайті ЦВК, станом на 12:00 4 листопада 2020 року встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 406 місцевих рад у 24 регіонах. Зокрема, до 8 районних рад обрано 234 депутатів, до 77 міських – 1 953 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 104 селищних – 2 281 депутата, до 216 сільських – 4 731 депутата. Окрім того, визнано обраними 492 голів (109 – міських, 130 – селищних, 253 – сільських) також у 24 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, як вказано, "уже призначене повторне голосування з виборів міського голови в 11 територіальних громадах у 9 регіонах України".

За даними ЦВК, на цьогорічних місцевих виборах мають бути обраними депутати 1 577 місцевих рад (22 обласних, 119 районних, 370 міських, 15 районних у містах, 431 селищної та 620 сільських), а також 370 міських, 431 селищний та 620 сільських голів.

Також сказано, що станом на сьогодні ще тривають процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Водночас завершується передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

"У всіх регіонах України районні ТВК прийняли 1 372 таких протоколи, що становить понад 91,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Своєю чергою обласним ТВК передано 1 275 протоколів (понад 93,3 %). Разом з тим окремі територіальні комісії проводять уточнення протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад", - додали у ЦВК.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на дванадцятий день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

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