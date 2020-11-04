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ЦИК: признаны избранными депутаты уже 406 советов, почти 500 местных председателей

ЦИК: признаны избранными депутаты уже 406 советов, почти 500 местных председателей

Киев  •  УНН

 • 12066 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Территориальные избирательные комиссии состоянию на 4 ноября признали избранными на местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября, 9 237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых председателей, городских голов. Второй тур по выборам мэра назначен уже в 11 территориальных общинах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии.

"По информации, поступившей в Секретариат ЦИК от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном веб-сайте ЦИК, по состоянию на 12:00 4 ноября 2020 года установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 406 местных советов в 24 регионах. В частности, в 8 районных советов избрано 234 депутатов, в 77 городских - 1953 депутатов, в одной районной в городе - 38 депутатов, в 104 поселковых - 2281 депутата, в 216 сельских - 4731 депутата. Кроме того, признаны избранными 492 председателя (109 - городских, 130 - поселковых, 253 - сельских) также в 24 регионах", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как указано, "уже назначено повторное голосование по выборам городского головы в 11 территориальных общинах в 9 регионах Украины".

По данным ЦИК, на нынешних местных выборах должны быть избранными депутаты 1577 местных советов (22 областных, 119 районных, 370 городских, 15 районных в городах, 431 поселкового и 620 сельских), а также 370 городских, 431 поселковый и 620 сельских председателей.

Также сказано, что на сегодня еще продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

В то же время завершается передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

"Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1372 таких протокола, что составляет более 91,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областным ТВК передано 1275 протоколов (более 93,3%). Вместе с тем отдельные территориальные комиссии проводят уточнение протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов", - добавили в ЦИК.

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых председателей, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября 2020 года включительно.

Украинские Национальные Новости

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