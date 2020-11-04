Официально: Кернес избран городским головой Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября. Соответствующее постановление было принято сегодня, 4 ноября, Харьковской городской территориальной избирательной комиссией, передает УНН.
Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, в голосовании приняли 323 218 избирателей, наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦИК назвала даты второго тура выборов мэров в 11 городах
Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.
Напомним, Территориальные избирательные комиссии состоянию на 4 ноября признали избранными на местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября, 9237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов. Второй тур по выборам мэра назначен уже в 11 территориальных общинах.