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Официально: Кернес избран городским головой Харькова

Официально: Кернес избран городским головой Харькова

Киев  •  УНН

 • 25902 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Геннадий Кернес официально признан Харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы, которые состоялись 25 октября. Соответствующее постановление было принято сегодня, 4 ноября, Харьковской городской территориальной избирательной комиссией, передает УНН.

Как сообщила председатель комиссии Ольга Мозговая, согласно протоколу о результатах выборов, в голосовании приняли 323 218 избирателей, наибольшее количество голосов отдали за Геннадия Кернеса - 195 044 (60,34%).

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Таким образом, горизбирком признал Геннадия Кернеса избранным Харьковским городским головой.

Напомним, Территориальные избирательные комиссии состоянию на 4 ноября признали избранными на местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября, 9237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов. Второй тур по выборам мэра назначен уже в 11 территориальных общинах.

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