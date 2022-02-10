Померла невістка Геннадія Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Дружина депутата Харківської обласної ради та старшого сина ексмера Харкова Геннадія Кернеса – Кирила Кернеса, Яна померла після тривалої хвороби. Про це повідомив Кирило Кернес на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Цитата
«Кохана, Ти стрімкою кометою пронеслася через моє життя. Залишивши по собі дві яскраві зорі - наших чудових дітей. Ти зігрівала і надихала мене прекрасних 16 років. Ти була моєю найбільшою мрією і найпалкішою любов'ю. Це гірке слово - була... Мені все здавалося, що я здатен прихилити небо для Тебе. І що разом ми здолаємо цю потвору-хворобу. І знову велике щастя буде спільним, одне на двох. Аж ні. Доля зовсім інше накреслила для нас», - написав Кернес.
Додамо
У ЗМІ повідомляють, що причиною смерті стали інсульт та онкологія.
Яна Кернес працювала нотаріусом. У 2020 році ЗМІ писали, що вона заробляла втричі більше ніж її чоловік, який в той момент був заступником директора Харківського міського бюро технічної інвентаризації.
Доповнення
Мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року у віці 61 року у Німеччині.
Він був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
Кернес був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня 2020 року з результатом 60,34% голосів виборців.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Цей мерський термін був би третім для Кернеса.