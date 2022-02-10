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15 марта, 19:03 • 104838 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 139179 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120880 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114582 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103407 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100719 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89947 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умерла невестка Геннадия Кернеса

Умерла невестка Геннадия Кернеса

Киев • УНН

 • 855979 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Жена депутата Харьковского областного совета и старшего сына экс-мера Харькова Геннадия Кернеса Кирилла Кернеса, Яна умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил Кирилл Кернес на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Любимая, Ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив после себя две яркие звезды - наших замечательных детей. Ты согревала и вдохновляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей самой большой мечтой и самой страстной любовью. Мне все казалось, что я способен приклонить небо для тебя. И что вместе мы одолеем эту уродину-болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас", - написал Кернес.

Добавим

В СМИ сообщают, что причиной смерти стали инсульт и онкология.

Яна Кернес работала нотариусом. В 2020 году СМИ писали, что она зарабатывала в три раза больше чем ее муж, который в тот момент был заместителем директора Харьковского городского бюро технической инвентаризации.

Дополнение

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в возрасте 61 года в Германии.

Он был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без принесения присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.

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