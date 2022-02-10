Умерла невестка Геннадия Кернеса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Жена депутата Харьковского областного совета и старшего сына экс-мера Харькова Геннадия Кернеса Кирилла Кернеса, Яна умерла после продолжительной болезни. Об этом сообщил Кирилл Кернес на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"Любимая, Ты стремительной кометой пронеслась через мою жизнь. Оставив после себя две яркие звезды - наших замечательных детей. Ты согревала и вдохновляла меня прекрасных 16 лет. Ты была моей самой большой мечтой и самой страстной любовью. Мне все казалось, что я способен приклонить небо для тебя. И что вместе мы одолеем эту уродину-болезнь. И снова большое счастье будет общим, одно на двоих. Но нет. Судьба совсем другое начертила для нас", - написал Кернес.
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В СМИ сообщают, что причиной смерти стали инсульт и онкология.
Яна Кернес работала нотариусом. В 2020 году СМИ писали, что она зарабатывала в три раза больше чем ее муж, который в тот момент был заместителем директора Харьковского городского бюро технической инвентаризации.
Дополнение
Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря 2020 года в возрасте 61 года в Германии.
Он был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без принесения присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.