США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп
18:27 • 8490 просмотра

Сергея Корецкого избрали главой правления Нафтогаз Украины - нардеп

Эксклюзив
28 апреля, 14:20 • 24327 просмотра

Сезон аллергии: на что обратить внимание в мае и как облегчить симптомы

Эксклюзив
28 апреля, 14:15 • 37044 просмотра

На участке строительства метро на Виноградаре произошел прорыв водопроводной трубы – Автострада

Эксклюзив
28 апреля, 14:07 • 27094 просмотра

"Ее все устраивает": эксперт объяснил, почему Елена Дума блокирует принятие законопроекта о реформе АРМА

28 апреля, 13:08 • 25133 просмотра

Белый дом после предложения "перемирия" путина ответил: Трамп хочет постоянного прекращения огня

Эксклюзив
28 апреля, 12:59 • 34818 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится

Эксклюзив
28 апреля, 12:30 • 28903 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов

28 апреля, 12:00 • 14232 просмотра

Ватикан подтвердил: начало конклава для избрания нового Папы - 7 мая

Эксклюзив
28 апреля, 11:54 • 26778 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Эксклюзив
28 апреля, 05:58 • 73561 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+8°
1.4м/с
48%
757 мм
Популярные новости

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 15248 просмотра

Разведка Испании считает, что блэкаут в стране мог быть вызван кибератакой - El Pais

28 апреля, 14:14 • 19073 просмотра

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 16787 просмотра

В Харьковской области подорвалась машина разминирования Komatsu: детали

16:52 • 9098 просмотра

В москве звучат сирены воздушной тревоги: что известно

17:25 • 11104 просмотра
публикации

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

28 апреля, 16:07 • 16830 просмотра

Главный юрист НБУ вне закона? Расследование дела Зимы тормозится
Эксклюзив

28 апреля, 12:59 • 34816 просмотра

Мяч на поле НАПК: у главы наблюдательного совета Госзембанка реальный конфликт интересов
Эксклюзив

28 апреля, 12:30 • 28901 просмотра

Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта
Эксклюзив

28 апреля, 11:54 • 26777 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

28 апреля, 05:58 • 73559 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Александр Сырский

Педро Санчес

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Испания

Португалия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Грешники" собрали в мире более 160 млн долларов за два уикенда: в США новый фильм Райана Куглера потеснил "Minecraft"

28 апреля, 13:22 • 15274 просмотра

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

28 апреля, 08:56 • 36158 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

28 апреля, 08:46 • 36162 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 143292 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 57512 просмотра
Актуальное

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Сухой Су-27

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Инцидент произошел во время буксировки, один моряк получил травмы. Самолет затонул, его стоимость оценивается в более чем 60 миллионов долларов.

США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца

Американский истребитель F/A-18E Super Hornet упал за борт авианосца USS Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что это произошло в результате инцидента во время буксировки. В результате происшествия один моряк получил легкие травмы.

"Трумен" совершил жесткий поворот, чтобы уклониться от огня хуситов, что привело к падению истребителя за борт. Повстанческая группировка заявила, что совершила атаку с беспилотников и ракет на авианосец, который находится в Красном море, в рамках большой операции армии США против хуситов

- цитирует издание неназванного официального представителя США.

Указывается, что самолет затонул. По данным ВМС, его стоимость составляет более 60 миллионов долларов.

"Трумен" неоднократно становился мишенью нападений поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Он попал в заголовки газет в феврале, когда столкнулся с торговым судном вблизи Египта. Пострадавших не было. Другой F/A-18 с "Трумен" также был "ошибочно обстрелян" и сбит USS Gettysburg в Красном море в декабре. Оба пилота благополучно катапультировались", - говорится в статье.

Контекст

Американские военные заявляют, что они поразили более 800 целей с момента приказа президента США Дональда Трампа об усилении воздушной кампании против хуситов 15 марта. Центральное командование ВС США заявило, что действует, чтобы положить конец угрозе, которую поддерживаемые Ираном хуситы представляют для судоходства в Красном море и Аденском заливе.

Поставляли йеменским хуситам нефть и газ: США ввели санкции против трех судов и ряда компаний28.04.25, 20:34 • 2200 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Военно-морской флот США
Красное море
Соединенные Штаты
Иран
Йемен
Brent
$64.60
Bitcoin
$94,550.60
S&P 500
$5,504.44
Tesla
$281.00
Газ TTF
$32.40
Золото
$3,355.05
Ethereum
$1,795.80