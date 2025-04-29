США потеряли истребитель F-18 в Красном море: самолет упал за борт авианосца
Киев • УНН
Инцидент произошел во время буксировки, один моряк получил травмы. Самолет затонул, его стоимость оценивается в более чем 60 миллионов долларов.
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet упал за борт авианосца USS Harry S. Truman в Красном море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Отмечается, что это произошло в результате инцидента во время буксировки. В результате происшествия один моряк получил легкие травмы.
"Трумен" совершил жесткий поворот, чтобы уклониться от огня хуситов, что привело к падению истребителя за борт. Повстанческая группировка заявила, что совершила атаку с беспилотников и ракет на авианосец, который находится в Красном море, в рамках большой операции армии США против хуситов
Указывается, что самолет затонул. По данным ВМС, его стоимость составляет более 60 миллионов долларов.
"Трумен" неоднократно становился мишенью нападений поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Он попал в заголовки газет в феврале, когда столкнулся с торговым судном вблизи Египта. Пострадавших не было. Другой F/A-18 с "Трумен" также был "ошибочно обстрелян" и сбит USS Gettysburg в Красном море в декабре. Оба пилота благополучно катапультировались", - говорится в статье.
Контекст
Американские военные заявляют, что они поразили более 800 целей с момента приказа президента США Дональда Трампа об усилении воздушной кампании против хуситов 15 марта. Центральное командование ВС США заявило, что действует, чтобы положить конец угрозе, которую поддерживаемые Ираном хуситы представляют для судоходства в Красном море и Аденском заливе.
Поставляли йеменским хуситам нефть и газ: США ввели санкции против трех судов и ряда компаний28.04.25, 20:34 • 2200 просмотров