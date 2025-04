Поставляли йеменским хуситам нефть и газ: США ввели санкции против трех судов и ряда компаний

В рамках усилий Вашингтона по оказанию давления против йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, США ввели санкции против трех судов, связанных с компаниями, зарегистрированными на Маршалловых островах и Маврикии. Передает УНН со ссылкой на Reuters и Вloomberg.

Детали

США ввели санкции против трех судов и их соответствующих владельцев за "транспортировку нефти и газа повстанцам-хуситам в Йемене".

Суда, на которые были направлены санкции, перевозили сжиженный нефтяной газ и газойль в порт в Йемене, контролируемый повстанцами-хуситами - говорится в заявлении Министерства финансов США

Под эти санкции попали компании Zaas Shipping & Trading Co и Great Success Shipping Co, зарегистрированные на Маршалловых островах, а также компания Bagsak Shipping Co, зарегистрированная на Маврикии.

Эти компании использовали грузовые суда для транспортировки нефте- и газопродуктов в порт Рас-Иса, контролируемый хуситами. - отмечается в заявлении Министерства финансов США.

Справка

В марте США признали хуситов "иностранной террористической организацией", обвинив группировку в угрозе безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, а также партнеров в регионе и мировой морской торговле.

Поддерживаемая Ираном группировка использует прибыль от продажи нефтепродуктов для финансирования военных материалов, что "создает искусственный дефицит товаров первой необходимости для рядовых йеменцев и подпитывает безудержную коррупцию среди лидеров хуситов" - текущая позиция США по деятельности хуситов.

Комментарий

Сегодняшние действия подчеркивают нашу приверженность делу воспрепятствования усилиям хуситов по финансированию их опасных и дестабилизирующих нападений в регионе - заявил заместитель министра финансов Майкл Фолкендер.

Напомним

Войска США нанесли удар по порту Рас Иса, Йемен.

Йеменские хуситы обвинили США в авиаударах по рынку и району Фарвах в Сане.

Американские военные нанесли более 800 ударов по хуситам в Йемене, уничтожив сотни боевиков и лидеров. Хуситы заявляют о десятках погибших в результате атак США.

