Поставляли йеменским хуситам нефть и газ: США ввели санкции против трех судов и ряда компаний
Киев • УНН
США ввели санкции против трех судов и ряда компаний, связанных с поставками нефти и газа йеменским хуситам. Эти суда перевозили нефтепродукты в контролируемый хуситами порт Рас-Иса.
В рамках усилий Вашингтона по оказанию давления против йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном, США ввели санкции против трех судов, связанных с компаниями, зарегистрированными на Маршалловых островах и Маврикии. Передает УНН со ссылкой на Reuters и Вloomberg.
Детали
США ввели санкции против трех судов и их соответствующих владельцев за "транспортировку нефти и газа повстанцам-хуситам в Йемене".
Суда, на которые были направлены санкции, перевозили сжиженный нефтяной газ и газойль в порт в Йемене, контролируемый повстанцами-хуситами
Под эти санкции попали компании Zaas Shipping & Trading Co и Great Success Shipping Co, зарегистрированные на Маршалловых островах, а также компания Bagsak Shipping Co, зарегистрированная на Маврикии.
Эти компании использовали грузовые суда для транспортировки нефте- и газопродуктов в порт Рас-Иса, контролируемый хуситами.
Справка
В марте США признали хуситов "иностранной террористической организацией", обвинив группировку в угрозе безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, а также партнеров в регионе и мировой морской торговле.
Поддерживаемая Ираном группировка использует прибыль от продажи нефтепродуктов для финансирования военных материалов, что "создает искусственный дефицит товаров первой необходимости для рядовых йеменцев и подпитывает безудержную коррупцию среди лидеров хуситов" - текущая позиция США по деятельности хуситов.
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Комментарий
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Напомним
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