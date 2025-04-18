Авіаудари США по порту в Ємені: десятки загиблих, хусити втрачають дохід
Київ • УНН
Війська США завдали удару по порту Рас Іса, Ємен, щоб позбавити хуситів фінансування терору. Загинуло понад 30 людей, але США заперечують жертви серед цивільних.
Американські війська завдали 18 квітня авіаударів по нафтовому порту Рас Іса в Ємені, що призвело до численних жертв. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.
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Метою ударів були єменські хусити, яких в США визнано терористичною організацією. Удари були спрямовані на те, щоб позбавити хуситів джерела доходів для здійснення терору в регіоні впродовж 10 років.
Цей удар не був спрямований на те, щоб завдати шкоди народу Ємену, який справедливо прагне скинути ярмо хуситів та жити в мирі
Там наголосили, що хусити, яких підтримує Іран, використовують паливо для ведення бойових дій, а також тиску на населення Ємена та збагачення за рахунок привласнення прибутків від імпорту.
Внаслідок удару загинуло понад 30 осіб, було поранено понад 80 осіб. Центральне командування збройних сил США заперечує наявність жертв серед мирного населення.
Нагадаємо
Уряд Ємену мобілізував близько 80 тисяч військових для масштабного наступу проти повстанців-хуситів, а також на стратегічне місто Ходейда та просування до столиці Сани.